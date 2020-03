Kainuu Four Seasons Film Festival siirtyy koronan vuoksi syksyyn

Kuukauden kuluttua pideättäväksi suunniteltu ensimmäinen Kainuu Four Seasons Film Festival siirtyy koronavirus-pandemian vuoksi syksyyn. Asiasta kertoi ensimmäisenä Kainuun ammattiopiston projektipäällikkö Marko Karvonen Facebook-sivuillaan perjantaina alkuiltapäivästä.

Karvonen kommentoi Kainuun Sanomille , että tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä mietitty. Se selviää myöhemmin, kunhan nähdään, mikä on elokuvateattereille sopiva aika ja että vastaavantyylisiä tapahtumia ei ole samaan aikaan. Karvosen arvion mukaan syksylle siirtyy aika paljon tapahtumia keväältäkin.

Karvonen pitää tilannetta luonnollisesti harmittavana ja monille yhteistyökumppaneille aiheutuu siirtämisestä harmia, mutta ihmisten terveys on kuitenkin tärkeintä.

– Kyllä me itse tehtiin alustavasti päätös jo toissapäivänä, että kyllä tuo festivaali pitää perua, mutta virallinen ratkaisu tehtiin tänään. On yritetty ensin ilmoittaa kaikille, jotka ovat olleet osallisina, ja varsinkin ulkomaan ihmisille, mutta ei ole kaikkia vielä saatu tavoitettua.

Pian sen jälkeen, kun filmifestivaalin perumisesta ilmoitettiin, tuli Karvosen mukaan sitten tieto, että käytännössä kaikki kokoukset ja tapahtumat täytyy Kainuussa nyt perua.

– Minullakin oli eilen vielä kalenteri ensi viikoksi täynnä ja minuuttiaikataulu, mutta nyt on kalenteri täysin tyhjä.

Karvonen tähdentää, että filmifestivaalia ei ole peruttu vaan se on siirretty. Se pidetään, kun pandemia on ohi ja ihmiset ovat terveitä.

– Tämmöiselle ei voi oikein mitään vaan täytyy elää sen mukaisesti.

Festivaali toteutuu syksyllä todennäköisesti ainakin jossain määrin erilaisena kuin se olisi toetutunut suunniteltuna aikana 16. – 19. huhtikuuta. Tämä jo siksi, että elokuvien ensi-iltoja on jo nyt siirretty ja siirretään mahdollisesti lisää.

Karvonen luettelee, että muun muassa Bond-elokuvan Now Time to Die ensi-ilta on lykätty huhtikuun alusta marraskuulle. Universalin elokuvista ainakin Petteri Kaniini 2 :n sekä Hiljainen paikka 2 :n ensi-illat lykkääntyvät, Fast & Furious 9 -elokuvan ensi-ilta siirtyy lähes vuodella huhtikuulle 2021.

Epäselvää on sekin, keitä esiintyjiä Kuhmossa ja Sotkamo-Vuokatissa pidettävään festivaaliin syksyllä saadaan. Tapahtuma oli sijoitettu niin, että tulijoilla oli filmausten välillä taukoa. Syksyllä tilanne on eittämättä toinen.

– Ensimmäinen ongelmahan meille tuli jo siitä, kun Finnair perui lennot Kajaaniin, niin eivät olisi päässeet tänne perille asti, ja useinkin näillä vierailla on suhteellisen tiukka se aikataulu, milloin pystyy tulemaan. Niin järjestetään uudestaan paremmin, kun ei ole enää näitä ongelmia.

Festivaalille piti tulla muun muassa kenialaissyntyinen näyttelijä ja stuntti Kiran Shah . Kiran on toiminut elokuva-alalla aktiivisesti vuodesta 1977 ja viimeisin roolisuoritus oli Nambi Ghiman rooli elokuvassa Star Wars: The Rise of Skywalker. Hän on esiintynyt lisäksi muun muassa Hobitti - ja Narnia -elokuvissa.

Kotimaisista vieraista festivaalille olivat tulossa ainakin näyttelijä Kari Väänänen , tulevassa Heinähattu, Vilttitossu ja Ärhäkkä koululainen -elokuvassa esiintyvä Elina Levy , taikuri-illusionisti Henri Kemppainen sekä elokuva- ja televisiotuotannon emeritusprofessori Hannu Kahakorpi .

Ketkä lopulta pääsevät syksyllä tulemaan, selviää myöhemmin. Festivaalin järjestää Kainuun ammattiopisto ja rahoittaja on Elävä Kainuu Leader ry.