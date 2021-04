Kainuu on edelleen epidemian perustasolla – Pandemiapäällikkö rokotusjärjestelyistä: ''Muutokset viestitään mahdollisimman nopeasti, ei ole syytä menettää malttiaan''

Kainuun koronakoordinaatioryhmä esittää Kainuun koronarajoitusten pitämistä edelleen perustason mukaisina ja kokoontumisrajoitusten jatkamista toukokuun lopulle saakka.

Kainuussa koronaviruksen ilmaantuvuus on 19,4 (per 100 000 asukasta / 14 vrk). Testejä otettiin viime viikolla 2200 kappaletta, joista positiivisten testien osuus 0,7 prosenttia. Tartuntojen jäljitettävyys on 100 prosenttia, Kainuun sote kertoo tiedotteessa.

Tilanne on lukujen valossa heikentynyt, mutta tämä selittyy Kainuun prikaatin ja viime viikolla Kajaanissa todetun ryppään tartunnoilla. Tapaukset ovat tiedossa ja rajattu, eikä tiedossa ole väestössä leviäviä tartuntaketjuja, sote tiedottaa.

Vartiuksen rajanylityspaikalla on ollut rauhallista, eikä positiivisia testituloksia ole todettu yli kahteen kuukauteen. Raja-asemalla on voimassa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös pakollisista terveystarkastuksista 31.5. saakka.

Koronarokotuksissa nyt useita ryhmiä

Kainuussa yli 70-vuotiaat on pääosin saatu rokotettua ensimmäisellä annoksella tämän viikon kuluessa ja nuorempia ikäluokkia päästään nyt rokottamaan.

Rokotteiden saatavuuteen ja lisäohjeisiin kohdistuu edelleen epävarmuuksia, joten muutoksia järjestelyihin tulee jatkossakin. Rokotteita käytetään kansallisten ohjeiden ja saatavuuden mukaan, eikä niitä voi valita itse.

– Muutokset toteutetaan ja viestitään mahdollisimman nopeasti, mutta onhan tässä kaikilla työtä pysyä perillä tilanteesta. Ei kuitenkaan ole syytä menettää malttiaan, kuten joillakin seuduilla ihmiset ovat reagoineet jopa aggressiivisesti. Edelleen toteamme, että huhut rokotekuolemista Kainuussa ovat perättömiä, kommentoi pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari rokotusjärjestelyitä.