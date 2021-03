Kainuu on yhä koronaepidemian perustasolla, mutta rajoituksia pitää vielä jaksaa – Kontiomäen Nesteellä on voinut altistua viime sunnuntaina

Tiistaina Kainuuseen saadun tiedon mukaan Kontiomäen Nesteellä sunnuntaina 28.2. noin kello 13 on mahdollisesti saattanut altistua koronavirukselle. Asiasta kertoo Kainuun sote keskiviikkoaamuna.

Sunnuntaina asioimassa olleella eteläsuomalaisella viisihenkiselle perheellä on kaikilla perheenjäsenillä todettu koronavirustartunta.

– Viimeaikaiset yksittäiset tartunnat liittyvät alueilta toiselle liikkumiseen, eikä Kainuun alueen väestössä ole havaittu karanteenin ulkopuolisia tartuntoja, Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari toteaa.

– Kontiomäen tapaus on esimerkki tämän hetken tilanteesta, jossa muiden alueiden merkittävästi korkeampi ilmaantuvuus lisää riskiä Kainuunkin osalta. Tämän vuoksi meilläkin täytyy edelleen jaksaa rajoitusten kanssa, Koukkari korostaa.

Kainuu on edelleen koronaepidemian perustasolla. Positiivisten tulosten osuus kaikista Kainuussa otetuista testeistä on 0,4 prosenttia ja ilmaantuvuus on nyt 8,3 per 100 000 asukasta 14 vuorokaudessa.

Kainuussa rajoitukset ja suositukset pysyvät ennallaan vielä useita viikkoja eli 31.3. saakka, ellei tilanteessa tule oleellista muutosta.

Olennaista on, että muun Suomen vaikeamman tautitilanteen vuoksi myös Kainuussa noudatetaan perusohjeita kuten lähikontaktien vähentämistä, maskien ja käsidesin käyttöä sekä turvavälien säilyttämistä ja matkustussuosituksia.

Nämä suositukset ovat nyt voimassa

Kainuussa on voimassa nyt seuraavat suositukset:

Yleinen maskisuositus yli 12-vuotiaille on voimassa kaikissa tilanteissa, missä turvavälejä ei voida taata.

Yleinen etätyösuositus on voimassa.

Etäopetussuositusta ei ole. Maskisuositus voimassa 2. asteella ja korkeakouluissa.

Suositus välttää maakuntarajat ylittävää matkustamista. Ulkomaanmatkailu tulee rajoittaa vain välttämättömään.

Alle 12-vuotiaiden ryhmäliikunnassa ei ole rajoitussuosituksia, 12–17-vuotiailla suositellaan enintään 20 henkilön ryhmiä, 18 vuotta täyttäneiden osalta suositellaan yksilölajeja ryhmäliikunnan sijaan.

Enintään 20 henkilön kokoontumisrajoitus voimassa maaliskuun loppuun saakka.

Yksityistilaisuuksia järjestettäessä on vahvasti suositeltavaa, että kaikissa kokoontumisissa noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytäntöjä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja.

Välttämättömät yksityiset juhlat suositellaan järjestämään mahdollisimman pienimuotoisina, ja hyödyntämään myös etäosallistumista sekä osallistujien jakamista pienempiin ryhmiin ja näiden sekoittumisen välttämistä.

Rokotuksia annetaan vain ajanvarauksella

Rokotukset ovat käynnissä tällä hetkellä vanhemmille ikäluokille ja rajatuille sairausryhmille.

Koronarokotusten ajanvaraus (044 709 3788) on avoinna 1941 tai sitä ennen syntyneille sekä vuoden 1951 jälkeen syntyneille elinsiirto-, kantasolusiirto- tai aktiivihoitovaiheessa oleville syöpäpotilaille.

Rokotuksia annetaan vain ajanvarauksella. Rokotuspisteissä tai ajanvarauksessa ei palvella muissa asioissa tai muita kuin rokotusvuorossa olevia.

– Odotamme saavamme rokotteita 1 000 – 2 000 viikkovauhtia, joten tahtia ei ole mahdollista lisätä. Seuraavien rokotusryhmien vuorosta tiedotetaan erikseen, joten oman vuoron tiedusteluita tämän osalta ei ole tarpeen tehdä. Varmasti viestimme kaiken tiedon, heti kun mahdollista, Olli-Pekka Koukkari rauhoittelee

Kainuun soten yleinen palveluneuvonta palvelee numerossa 08 61561 tai palveluneuvonta@kainuu.fi. Rokotusjärjestelyitä koskevia tietoja ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin on koottu osoitteeseen sote.kainuu.fi/koronarokotukset.

edit klo 10: Korjattu suosituksia koskevaa kohtaa: Enintään 20 henkilön kokoontumisrajoitus on voimassa maaliskuun loppuun saakka. Alunperin jutussa oli väärin, että helmikuun loppuun saakka. edit klo 11: Korjattu mahdollista altistumista koskeva päivä lauantaista sunnuntaiksi. Oikea päivämäärä, jolloin altistus on ollut mahdollinen, oli siis sunnuntai 28.2.