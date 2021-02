Kainuu palaa pandemian perustasolle – peruskoululaisten maskisuositus poistuu

Kainuu on palannut koronaepidemiassa perustasolle muutaman viikon kiihtymisvaiheen jälkeen, kertoo Kainuu sote tiedotteessaan.

Pääosa suosituksista ja rajoituksista pysyvät voimassa, mutta esimerkiksi peruskoululaisten maskisuositukset poistuvat.

Kainuun koronakoordinaatioryhmän mukaan perustasolle on palattu, koska positiivisten tulosten osuus kaikista Kainuussa otetuista testeistä on 0,2 prosenttia ja ilmaantuvuus kahden viikon aikana on tasolla 13,9/100000.

Alueella esiintyy edelleen yksittäisiä tartuntoja, jotka liittyvät alueilta toiselle liikkumiseen ja ovat tällä hetkellä kaikki jäljitettävissä.

Sote suosittelee, että rauhallisen tilanteen jatkumiseksi sekä tartuntojen leviämisen rajoittamiseksi lähialueilta kansalaisten toivotaan jaksavan noudattavan arkisia perusohjeita, kuten lähikontaktien vähentämistä, maskien ja käsidesin käyttöä sekä turvavälien säilyttämistä ja matkustussuosituksia.

Rajoitukset edelleen tarpeen

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan valtakunnallisesti epävakaan koronatilanteen ja muuntoviruksen leviämisriskin vuoksi rajoituksia ja suosituksia ei toistaiseksi voida vielä purkaa.

– Muutama kuukausi on vielä jaksettava – kesällä tilanne on suurella todennäköisyydellä jo parempi sekä rokotusten että vuodenajan vuoksi.

Koukkari muistuttaa, että myös hiihtolomat ovat käynnistymässä, jolloin mahdollisuus tartuntojen leviämiselle kasvaa.

– Matkailussa on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta ja välttää ihmisjoukkoja. Yrityksiä voi tukea käyttämällä esimerkiksi catering- ja noutopalveluita ja suosimalla yksilölajeja.

Rokotukset ikäihmisille alkavat

Koronarokotukset Kainuussa asuville ikäihmisille käynnistyvät tämän viikon kuluessa ympärivuorokautisen hoivan asukkaille.

Tämän jälkeen rokotetaan koti- ja omaishoidon turvin kotona asuvat vanhukset ja saman talouden omaishoitajat sekä muut yli 80-vuotiaat henkilöt.

Rokotusten ajanvarauksille avataan oma puhelinlinja, jonka käynnistymisestä tiedotetaan, kun rokotteiden saatavuus voidaan vahvistaa. Rokotusjärjestelyitä koskevat tiedot on koottu osoitteeseen .