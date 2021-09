Kainuu palasi koronapandemiassa perustasolle – väljennyksiä maskisuosituksiin lokakuussa

Kainuu Kajaani mukaan lukien on palannut koronapandemiassa perustasolle. Asian vahvisti Kainuun koronakoordinaatioryhmä.

Viime viikolla Kainuussa todettiin yhteensä 22 tartuntaa, kun vielä kuukausi sitten päivälukemat olivat samalla tasolla. Testimäärä viime viikolla oli noin 1400, joista positiivisia 1,6 prosenttia. Kuluvalla viikolla Kainuussa on todettu keskiviikkoaamuun mennessä 9 uutta tartuntaa Kajaanissa, Kuhmossa ja Hyrynsalmella.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Kainuussa on tällä hetkellä 65,3 kahden viikon jaksolla. Tapauksista valtaosa on Kajaanissa ja liittyvät perheen sisäisiin sekä lähipiirin kontakteihin. Tartunnat jäljitettävissä 95-prosenttisesti, eikä soten mukaan jäljityksessä ole viiveitä.

Koordinaatioryhmä linjasi myös uusia suosituksia. Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoo, että tällä tahdilla Kainuussa siirrytään hybridistrategian mukaisesti kakkosvaiheeseen, mikä tarkoittaa rajoituksista luopumista lokakuun lopun jälkeen.

Koordinaatioryhmä päätti muun muassa, että yleinen etätyösuositus Kainuussa päättyy 31. lokakuuta ja maskisuositus kouluissa päättyy 22. lokakuuta. Valtakunnallisesta maskisuosituksesta odotetaan linjauksia ensi viikon aikana.

– Usein kysytään miten nykyään tulee toimia, jos on flunssan oireita. Kahteen kertaan rokotetuilla koronataudin riskit ovat varsin pienet, mutta muitakin hengitystieinfektioita esiintyy edelleen. Selkeissä oireissa jäädään siis kotihoitoon. Ja jos vanhemmat ja muut perheen yli 12-vuotiaat on rokotettu, ei nuhaisilla pienillä lapsilla ole tarvetta koronatestiin, Koukkari kertoo.

Tartuntariski rokottamattomilla

Koronarokotusten kattavuus 12 vuotta täyttäneistä kainuulaisista on kaikissa kunnissa yli 80 prosenttia. Kaksi rokotetta on saanut tähän mennessä 67 prosenttia yli 12-vuotiaista kainuulaisista. Koukkarin mukaan lokakuun puoliväliin mennessä kaikki halukkaat kainuulaiset on voitu rokottaa koronavirusta vastaan, joten yksi ehto rajoitusten purkamiselle täyttyy. Koukkari arvioi, että 80 prosentin rokotuskattavuustavoite täyttyy Kainuussa lokakuun lopussa.

– Rokotuksissa ei täyden sarjan osalta vielä olla tavoitteessa. Tähän mennessä kuntalaisilla on kuitenkin ollut mahdollisuus rokottautua, joten varotoimia voidaan yleisesti purkaa. Tartuntoja tulee edelleen olemaan, mutta riski ja suojautumisen vastuu kohdistuu nyt rokottamattomiin. Ellei rokotussuojaa ole, on syytä noudattaa suosituksia, Koukkari neuvoo.

Matala tartuntariski on tyypillisesti lyhytkestoisissa tilanteissa, joissa kokoontuu pieni joukko ihmisiä ja muilta osin noudatetaan yleisiä hygieniaohjeita.

Esimerkiksi kauppa-asiointi, opiskelu ja liikunta ovat yleensä matalan riskin tilanteita. Varhaiskasvatuksessa sekä toisen asteen ja alakoulun lähiopetuksessa tartuntariski on seurantatiedon valossa pieni.

Tartuntariskiä nostavat runsaat lähikontaktit esimerkiksi yleisön ruuhkautuessa tai kontaktiajan kasvaessa. Näissä tilanteissa maskien käytöllä, käsihygienialla ja lähikontaktien välttämisellä saadaan edelleen vähennettyä tartuntariskiä.