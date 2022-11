Kainuu Urheilugaala tammikuussa Kajaanin lentoasemalla

Kainuun Liikunta vie vuoden 2023 Urheilugaalan poikkeukselliseen paikkaan: vuoden 2022 menestyneiden kainuulaisten urheilijoiden ja kuntien liikuntatekojen palkitseminen järjestetään Kajaanin lentoasemalla perjantaina 20.tammikuuta.

– Kainuu on ollut viimeisen parin vuoden aikana kaksi kertaa lentomotissa, ja lentoliikenne on ollut paljon tapetilla. Nyt, kun lentoliikenne on saatu taas rullaamaan, ja lentoasemalle uusi kahvilanpitäjä, haluamme ottaa tästä kaiken ilon irti, Kainuun Urheilugaalan tapahtumavastaava Anni Heikkinen.

– Lentoliikenne on Kainuun liike-elämälle tärkeää, mutta toisaalta pyrimme järjestämään mahdollisimman ympäristövastuullisia tapahtumia. Haluamme omalta osaltamme tukea sitä, että lentoasemaa voi käyttää myös vähäpäästöiseen toimintaan, Heikkinen taustoittaa.

Kainuun Liikunnalle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti, joka on merkki ympäristöasioiden hoitamisesta ja kehittämisestä. Kainuun Urheilugaalassa ympäristövastuullisuus tulee näkymään muun muassa tarjoiluissa. Tapahtuma on suunniteltu mahdollisimman vähän jätettä tuottavaksi.

– Vältämme esimerkiksi paperimainoksia. Somistuksessa perinteisten leikkokukkien sijaan käytämme luvallisia lähimetsän antimia, joiden kerääminen ei vahingoita kasveja tai maaperää", Heikkinen luettelee. "Lisäksi kannustamme juhlavieraita suosimaan gaalaan saapuessa kimppakyytejä ja pukeutumaan jo kaapista löytyvään tai lainattuun pukuun, Heikkinen vinkkaa.

Kainuun Urheilugaalassa julkaistaan myös vuonna 2023 Kainuun liikunnan ja urheilun Hall of Fame -kunniagalleriaan nostettavat henkilöt. Kainuun Liikunta perusti vuonna 2020 Kainuun liikunnan ja urheilun Hall of Famen, joka on kunnianosoitus kainuulaisen urheilun sankareille ja liikunnan merkkihenkilöille. Kunniagalleriaan voidaan nimetä henkilöitä, jotka ovat kuuluneet omassa urheilulajissaan maailman eliittiin tai ovat muutoin vaikuttaneet poikkeuksellisella tavalla kainuulaiseen liikuntaan ja urheiluun.

Tähän mennessä Kainuun liikunnan ja urheilun Hall of Fameen on nostettu kainuulaiset olympiavoittajat Heikki Savolainen, Veikko Kankkonen, Väinö Markkanen ja Toini Gustafsson-Rönnlund sekä paralympiavoittajat Erkki Seppänen, Alli Hatva, Ari Lehto, Jari Kurkinen, Minna Leinonen ja kainuulaisista maailmanmestareista Kari Härkönen ja Tapio Räisänen.

Kainuun Urheilugaala järjestetään ensi vuonna 13. kerran, ja gaalan järjestelyistä vastaa Kainuun Liikunta.