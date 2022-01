Kainuu

Kainuukin sai kehuja: koronan torjunnassa on onnistuttu, totesi THL:n Mika Salminen – Rajoituksista ei kuntayhtymän johtaja Maire Ahopellon mukaan voida vielä luopua

Julkaistu: 25.1.2022 klo 16:11

Kainuussa sairaaloiden henkilökuntaa on sairastunut tai altistunut merkittävän paljon, ja rajoituksia on Kainuun kuntayhtymän johtaja Maire Ahopellon mukaan vielä pidettävä yllä tai jopa kiristettävä. Pohjois-Suomen sairaaloiden ylikuormittuminen on silti onnistuttu torjumaan, todettiin valmiustoimikunnan kokoontumisessa.