Kainuulainen Joulutori nousee opiskelijoiden ahkeroimana

Kajaanin ammattikorkeakoulu järjestää perinteisen Kainuulaisen Joulutorin Kajaanihallilla tulevana viikonloppuna.

Tämän vuoden teemana on winter wonderland, joten aikaisin tullut lumipeite sopii tapahtuman järjestäjille mainiosti. Myynnissä on tuttuun tapaan jouluisia tuotteita, kuten käsitöitä, leivonnaisia ja erilaisia lahjatavaroita. Joulutorin uutuutena on entistä laajempi ulko-osasto, josta löytyy muun muassa palvaamon herkkuja ja Kainuun ammattiopiston toteuttama tonttupolku lapsille. Sisällä hallissa toimii lapsiparkki, ja lauantaina Joulutorilla esiintyy Kuhmon musiikkiopiston lapsiorkesteri Raita.

Tapahtuma jatkaa yhteistyötään hyväntekeväisyysyhteistyö Hope Ry:n kanssa myös tänä vuonna.

Joulutorilta löytyy joululahjakeräyspiste, jonne kävijät voivat tuoda uuden paketoimattoman lahjansa. Hope jakaa lahjat jouluksi tukea tarvitseviin perheisiin. Jouluntorin lisäksi muina joululahjojen keräyspisteinä toimivat Kajaanissa Prisma, K-Citymarket, Tokmanni (Kasarminkatu), Jim&Jill, Intersport sekä Scandic.

Kainuulaisen Joulutorin järjestelyistä vastaavat toisen vuoden restonomiopiskelijat, ja käytännön työtehtävissä toimivat ensimmäisen vuoden restonomi- ja sairaanhoitajaopiskelijat.

Kainuulainen Joulutori 7-8.12. klo 9–15 Kajaanihallissa.