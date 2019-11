Kainuulainen lattia- ja kattokonkari luottaa laatuun

Helmikuussa 28 vuotta täyttävä Euro-Kate on oiva esimerkki yrityksestä, joka on onnistunut vakiinnuttamaan paikkansa alallaan. Menestyksen salaisuus on yksinkertainen: Hommat tehdään juuri kuten on luvattu, sovitussa aikataulussa.

Kari Rusanen kertoilee rennosti yrittäjätaipaleestaan Kajaanin Kettukalliontien toimistolla. Ikkunasta paistava syysaurinko ja keltaisena hohtava ruska tarkoittaa kattoalalla kesän urakoiden valmistumista ja edessä häämöttävää talvikautta: on aika keskittyä uudiskohteisiin ja massalattioihin.

Rusanen muistelee yrittäjyyden haastavia ensiaskeleita, kun Suomi rypi lama-ajan kourissa. Työntekijöinä urakkahommia tehneet Rusanen ja Jari Korhonen päättivät lamasta lannistumatta perustaa oman kattofirmansa silloisen työnantajan ajauduttua konkurssiin.

Tänään, 28 vuotta myöhemmin, yrittäjät uskaltautuvat kainuulaisesta vaatimattomuudesta huolimatta nyökkäämään tyytyväisenä yrityksen tarinalle. –On tässä jotain tehty oikein, Rusanen toteaa.

Laatu ja luottamus päätöksenteon ohjenuorina

Tasokkaan jäljen lisäksi menestyksen tukena ovat tarkkaan valikoidut tavarantoimittajat.

–Kattohuovat ovat yli 15 vuotta tulleet BMI Icopalilta Helsingin tehtaalta, ja lattioissa käytetään Suomessa valmistettuja materiaaleja. Hyvälaatuinen tavara on ollut alusta saakka ohjenuorana, vaikka hyvä ei aina ole halvinta. Asiakkaat osaavat onneksi arvostaa kotimaista työtä ja luotettavuutta, Rusanen kertoo.

Henkilökuntaan on valikoitunut pitkän linjan ammattilaisia, joihin Rusanen luottaa kuin kallioon. Työurat ovat nykymittareilla pitkiä; nuorimmatkin tekijät ovat olleet talossa lähes kymmenen vuoden ajan. Tämän varmistaa luottamus yrittäjien ja henkilökunnan välillä.

–Pojilla on vapaus ja vastuu siitä, että homma valmistuu ohjeiden mukaisesti. Heitä ei tarvitse paimentaa sillä tiedän, että aina tulee priimaa, Kari kiittelee.

Kainuusta käsin on hyvä toimia

Yrittäjät kiersivät aluksi Suomea aliurakkahommissa, mutta sittemmin kävi selväksi, että Kajaaniin jäädään. Samoja hommia oli tehty seudulla työntekijöinä, joten alueen isännöitsijät tunsivat miesten ammattitaidon. Taloyhtiöt ovatkin suurin asiakasryhmä. Mukaan mahtuu myös muita projekteja, muun muassa isoja julkisen puolen kohteita.

Tyytyväiset asiakkaat tilaavat töitä yhä uudestaan, koko Pohjois-Suomen alueelta. Myös paikallisuus on plussaa. Paikalle päästään nopeasti, ja yllättävien tilanteiden sattuessa apu on lähellä.

–Moni silti yllättyy edelleen, kun kerromme, että olemme Kainuulainen yritys, vaikka olemme toimineet samalla nimellä jo 28 vuoden ajan, yrittäjä naurahtaa.

Pitkään toimineella yrityksellä on asiakkaita jopa yli sukupolvenvaihdosten. –Muutamille asiakkaille on tehty hommia niin kauan, että yritys on siirtynyt isältä pojalle. On mukava huomata, että sana kiirii, yrittäjä hymyilee.

Viime vuonna taloon saatiin uutta verta, kun rakennusmestari Valtteri Korhonen hyppäsi remmiin mukaan.

Työntäyteisestä yrittäjäpolustaan huolimatta Rusanen valitsisi saman uudestaan; yrittäjän vapaus ja vastuu kiehtoo, kun töitä saa tehdä itselleen.

Luottamus ja laatu kantavat kauas.