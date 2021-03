Kainuu

Kainuulaisella äänestäjällä on viime kuntavaaleja enemmän valinnanvaraa – mitä ehdokaslistat paljastavat nyt?

Julkaistu: 20.3.2021 klo 6:10

Nykyiset kansanedustajat pyrkivät myös valtuutetuiksi kotikuntiinsa. Ex-edustajista Eero Suutari on ehdolla, Marisanna Jarva ei ja Timo Korhonen miettii vielä. Harri Peltola on valmis jatkamaan pormestarina Puolangalla. Kajaanissa vasemmisto on kerännyt eniten ehdokkaita, ja pyrkii täyteen ehdokasmäärään.