Kainuulaiset havahtuivat vanhusten hätään – naapuriapuryhmät auttavat Kajaanissa ja Suomussalmella

Koronaviruksen vuoksi eristyksiin joutuneet vanhukset ja riskiryhmiin kuuluvat saavat vapaaehtoisilta apua asiointiin kaupassa ja apteekissa. Auttajarinkeihin on ilmoittautunut Facebookissa jo satoja avuntarjoajia.

Hallituksen maanantaina antaman toimintaohjeen mukaan yli 70-vuotiaat määrättiin "karanteenin kaltaisiin oloihin". Heidän tulee pysytellä kotona ja eristettynä muista ihmisistä.

Kajaanilaisen Anu Pennalan mielessä heräsi heti huoli, miten nämä vanhukset ja riskiryhmiin kuuluvat nyt siis pärjäävät. Miten saavat asioitua apteekissa tai mistä ruokaa, kun kotoa ei saa lähteä.

Pennala heitti Facebookin Meidän Kajaani -sivulla ilmaan ajatuksen, olisiko kenties mieltä perustaa jonkinlainen auttajarinki. Idea sai kannatusta ja Pennala perusti maanantai-iltana Facebookiin ryhmän "Kajaanin korona-apu". 12 tunnissa halukkaita auttajia oli ilmoittautunut ryhmään jo yli 300, tiistai-iltaan mennessä yli 350.

Suomussalmella samoissa ajatuksissa olivat Anne Seppänen ja Riitta Mäkeläinen . He perustivat ryhmän "Naapuriapu koronatilanteessa / Suomussalmi". Ryhmässä oli tiistai-iltana oli yli 250 auttajaksi halukasta.

Joitakin vastaavia ryhmiä on perustettu myös muualle maahan. Ainakin Vantaalle, Helsinkiin, Ouluun ja Hyvinkäälle.

Toiminta-ideana ryhmillä on se, että auttajaksi halukkaat ilmoittautuvat ryhmään ja antavat mahdollisesti jo Facebook-sivulla yhteystietonsa, esimerkiksi puhelinnumeronsa. Näin avuntarvitsija voi soittaa ja pyytää apua.

– Tietenkin ongelmana on se, että kaikki vanhukset eivät ole Facebookissa eivätkä siten tällaisesta avuista edes tiedä. Mutta toivon, että jotkut heidän kenties muualla asuvat läheisensä näkevät tiedon ryhmästä ja ihmisistä, joilta apua voi pyytää, Anne Seppänen sanoo.

Koska Suomussalmella matkat ovat pitkät ja syrjäkylillä asuvia vanhuksia ei niin vain tavoiteta, ryhmä on jaettu kylittäin. Jokainen ilmoittautuja voi siis valita kylän, missä katsoo voivansa olla apuna.

Kajaanissa Pennala ja kaksi mukaan heti alussa ilmoittautunutta lähihoitajaa hoitavat nettisivun ylläpidon. Heillä on tarkoitus koota lista mahdollisista yrityksistä, jotka tarjoavat apua. Listoja pistetään kauppojen ilmoitustauluille ja jaetaan myös suoraan asuntoihin.

Kun kyse on enimmäkseen vanhoista ihmisistä, on toki mahdollista, että joku pyrkii käyttämään heitä hyväkseen. Anu Pennala toivookin, että maksut hoidetaan käteisellä eikä kukaan vanhus ei anna esimerkiksi pankkikorttiaan ja sen tunnuslukuja tuntemattomalle ihmiselle. Tai jos luottaa auttajaan niin paljon, että antaa tämän asioida vaikkapa pankkiautomaatilla, on kuitti otettava ennen nostoa ja myös sen jälkeen.

Pennalan mukaan parasta olisi, jos joku läheinen kävisi nostamassa käteistä, jolla vanhus voi maksaa ostokset.

Koska kaikkia kontakteja tulee välttää, ostoskori, ostoslista ja rahat kirjekuoressa on syytä pistää oven ulkopuolelle ja myös auttaja jättää ostokset ja palautusrahat oven ulkopuolelle.

– Jotta ei sitten viedä sitä pöpöä ihmiselle, jota on tarkoitus suojella, Pennala tähdentää.

Anne Seppänen välttäisi myös käteisen käyttöä, jotta sitä kautta ei vain altistuttaisi tartunnalle.

Hänen mukaansa apupyyntö on järkevintä hoitaa puhelimitse ja maksaa ostokset nettipankissa auttajan tilille.

– Kaiken pohjana on luottamus, Seppänen sanoo ja uskoo, että kun Suomussalmen kylillä kuitenkin ihmiset tuntevat toisensa, ei ongelmia synny.