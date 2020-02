Kainuulaiset pk-yrittäjät ikääntyvät – jatkajia kaivataan, samoin osaavaa työvoimaa

Kainuulaiset pienet ja keskisuuret yritykset pitävät osaavan työvoiman saantia kasvun esteenä.

Kevään pk-barometrin mukaan 66 prosenttia yrityksistä kokee työvoiman saatavuuden rajoittavan kasvua.

Kainuun pk-yritysten lähiajan suhdannenäkymät ja arviot investointien ja liikevaihdon kehittymisestä ovat lähialueita heikommat.

Myös arviot yleisten suhdannenäkymien ja työllisyyden kehittymisestä ovat laskussa. Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on nyt -4, kun se esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla on +11 ja Pohjois-Savossa +7. Koko maan saldoluku on +9.

Yritykset uskovat kuitenkin liikevaihdon ja kannattavuuden paranevan hieman.

Kainuun kaikista pk-yrityksistä kolmannes on kasvuhakuisia. Voimakasta kasvua hakee 7 prosenttia yrityksistä ja mahdollisuuksien mukaan kasvavia on 26 prosenttia.

Puolet kainuulaista pk-yrityksistä suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Omistajanvaihdosten määrä johtuu pääosin kainuulaisten yrittäjien ikärakenteesta. Yrittäjistä lähes kolmannes on yli 55-vuotiaita.

Pk-yritykset ovat huomioineet ilmastonmuutoksen toiminnassaan koko maata laiskemmin. 43 prosenttia kainuulaisyrityksistä ei ole toteuttanut ilmastonmuutoksen vähentämistoimenpiteitä laisinkaan. Neljännes yrityksistä on tehostanut kierrätystä ja jonkin verran on otettu käyttöön puhtaampaa teknologiaa ja tehostettu tuotteiden ja materiaalien käyttöä.

17 prosenttia on muuttanut työntekotapoja, esimerkiksi suosinut videopalavereita.