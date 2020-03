Kainuulaisiin iski hamstrausvimma – vessapaperi, liha ja leipä katosivat kauppojen hyllyiltä

Sunnuntaina tehty kierros kajaanilaisissa kaupoissa todentaa, että kainuulaiset ovat hamstranneet ennen muuta vessa- ja talouspaperia, jauhelihaa, tuoretta broileria ja leipää. Ennen muuta ruisleipähyllyt loistavat useimmissa kaupoissa tyhjyyttään.

Toki leivästä on sunnuntaina iltapäivällä pula usein muutenkin, mutta näin totaalinen tyhjyys on harvoin edes juhlapyhinä.

Lihatuotteita on lauantaina ilmeisesti saatu lisää, mutta silti muun muassa Citymarketissa on lähes kaikki kanasuikaleet ja muutkin kanatuotteet rohmuttu loppuun, jauhelihaa ei ole yhtään pakettia.

Jauheliha ja broilersuikaleet ovat loppu paitsi supermarketeista, myös lähikaupoissa, kuten Lehtikankaan S-Marketissa.

Jo perjantaina liikkeissä kerrottiin, että asiakkaat ostavat ruokaa kuin jonkin suuren juhlapyhän edellä.

Vessapaperin hupenemista edesauttoi epäilemättä se, että iltapäivälehden lööppi hehkutti myymälän ovessa suomalaisten hamstraavan vessapaperia, sitä myös hamstrattiin.

Kajaanin Citymarketista vessapaperia ei löydy sunnuntaina rullan rullaa. Prismasta olisi sentään löytynyt vielä tuoksuvaa vessapaperia.

Kappansa olivat liikkeissä tehneet myös nenäliinat ja ennen muuta nestesaippuat. Myös palasaippuoita sai haeskella. Prismasta muutama kuitenkin löytyi.

Käsidesin ja hengityssuojaimien hupenemisesta kiiri tieto jo viikolla. Torstaina ne olivat loppu käytännössä kaikissa apteekeissa ja turha niitä oli kysellä sunnuntaina kaupoistakaan.

Kajaanin Motonet-myymälässä koronavirus näkyi sunnuntaina siten, että käsidesi, hengityssuojaimet ja kumikäsineet olivat kaikki lopussa. Myyjät arvioivat, että varmaan niitä tulee, mutta koska, ei ollut tiedossa. Enempää he eivät saa kommentoida.

Citymarketin ruokamakkarahyllyn edessä seisoo pettyneen näköinen nuori mies ja tuijottaa hyllyä. Erilaisia grillimakkaroita näyttäisi olevan ja lenkkiäkin, mutta juuri niitä nakkeja, joita hän oli tullut ostamaan, ei ole ainoatakaan pakettia.

Nimellään mies ei suostu asiaa kommentoimaan. Ei kuvaan antaudu yhdessäkään liikkeessä kukaan muukaan asiakas.

Eläkeläiseksi tunnustautunut nainen antautuu Prismassa sen verran juttusille, että päivittelee hamstraamista.

– Suomi on sentään maa, jossa on paljon paperiteollisuutta, on käsittämätöntä, että wc-paperit ostetaan loppuun. Hysteria tarttuu.

Naisen mukaan nyt eletään sellaisessa tilanteessa, jota sotien jälkeinen sukupolvi ei ole nähnyt. Sotien aikana puutteen vielä ymmärsi, mutta että nyt.

– Ehkä se johtuu siitäkin, että kun avaat television tai netin tai luet lehtiä, niin sieltä tulee vain ikäviä tietoja.