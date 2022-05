Kainuulaisille yrityksille ei löydy jatkajia – eläköitymisen myötä myös Ojavuon Taimitarhalle etsitään uutta yrittäjää

Suuressa kasvihuoneessa ilma on lämmin ja kostea. Pöydät ovat täynnä erilaisia kukkia ja niiden yläpuolella telineistä roikkuu amppeleita, joihin on istutettu orvokkeja. Kaiken keskellä seisoo yrittäjä Asko Ojavuo , joka on toiminut Ojavuon Taimitarhan toimitusjohtajana 36 vuotta.

…