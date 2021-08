Kainuulaiskansanedustajat: Nuasjärven kalan turvallisuus on selvitettävä

Kainuulaiskansanedustajat Merja Kyllönen (vas.), Raimo Piirainen (sd.) ja Tuomas Kettunen (kesk.) ovat esittäneet eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, jossa he pyytävät selvitystä Nuasjärven kalojen hyödyntämiskelpoisuudesta ja vesistön maineen palauttamisesta.

Kansanedustajien mukaan kalastajat ovat kaikonneet Nuasjärveltä sen huonon maineen takia.

Kukaan ei tunnu tietävän, onko järvestä pyydettyä kalaa turvallista syödä.

– On tärkeää niin ihmisten terveyden, vesistön tilan kuin kalakaupan sujuvuuden kannalta, että paikallisilla on riittävästi tietoa Nuasjärvestä pyydetyn kalan turvallisuudesta. Asia ei voi jäädä pienten toimijoiden, kuten paikallisten vesialueen osakaskuntien tai kalatalouskeskuksen arvioitavaksi, Kyllönen toteaa.

Kolmikon mukaan Terrafamen tuoreimmassa kalataloustarkkailua koskevassa raportissa kävi ilmi, että petokalojen elohopeapitoisuudet ovat nousseet Nuasjärvellä.

Raportti on herättänyt huolta kalojen kelpaamisesta ravinnoksi ja johtanut kalastuksen vähenemiseen järvellä entisestään.

– Suuri osa kaupallisista kalastajista on jo kaikonnut järveltä. Kuulimme, että tänä kesänä jopa kalastuskilpailuja on siirretty järjestettäväksi muualla. Pelkona on, että kohta mökkiläisetkin lopettavat kalastuksen, vaikka järvi voi olla täynnä ihan hyvää ja turvallisesti käytettävää lähiruokaa, Piirainen sanoo.

Kainuun kalatalouskeskuksen mukaan Nuasjärven runsaiden kalakantojen hyödyntämättä jättäminen johtaa jollain aikavälillä kalakantojen vääristymiseen ja liian tiheisiin populaatioihin.

Kalastuksen vähenemisellä on vaikutuksia myös vesistön tilaan.

– Mikäli Nuasjärven kala todetaan selvityksissä syömäkelpoiseksi, toivomme ministeriön pohtivan myös sitä, miten järven maine voidaan palauttaa. Lisäksi tarvitaan toimia Nuasjärven tilan turvaamiseksi myös tulevaisuudessa niin, että vesistön kalakantoja on mahdollista hyödyntää, Kettunen sanoo.