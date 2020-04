Kainuun ammattiopisto: Maalaismarkkinoista tulee Nälkämeren korpimarkkinat

Seppälän perinteiset markkinat saavat sittenkin uuden nimen. Markkinat on järjestetty nyt 26 kertaa Maalaismarkkinat nimellä ja kolme kertaa Nälkämaan markkinoina. Tänä vuonna markkinat järjestetään 30. kertaa ja juhlavuoden kunniaksi myös nimi haluttiin uudistaa.

"Saimme paljon palautetta viimeisistä Nälkämaan markkinoiden jälkeen, että markkinoiden pitäisi kunnolla palata juurilleen. Otimme neuvosta vaarin", toteaa Seppälän koulutuspäällikkö Renne Sänisalmi ja jatkaa:

"Olemme olleet huolissamme katoavasta kansanperinteestä ja haluamme nyt ottaa kunnolla takapakkia. Näytteilleasettajien tulee keskittyä vain tuohivirsujen tai päretuotteiden myyntiin. Myyntitelttojen sijaan myyjille on varattu maakuopat. Näiden tekeminen on jo aloitettu. Työ on vain hidasta roudan ja tylsän lapion vuoksi. Koulun ainoa tahkokin on rikki", Sänisalmi harmittelee.

Yhden myyntipaikan hinta on kolme oravannahkaa, mitä yleisesti on pidetty aika kalliina hintana aikana, jolloin orava on rauhoitettu. Sänisalmi rauhoittelee, että varmasti myös markkaan sidottu hinta saadaan määriteltyä.

Kainuun ammattiopiston kaikki alat ovat tuttuun tapaan mukana. Maarakennusala valmistelee uuden kanavan kaivamista nälkäkanavalta Seppälän kampukselle. Tuleville markkinoille pääsee nimittäin vain terva- tai kirkkoveneellä. Catering-ala puolestaan suunnittelee markkinaherkkuja pettuleivästä, suolasärjestä sekä jäätyneistä nauriista. Konservatorio julkistaa uuden haitarilinjan markkinoiden aikana, ja tarkoitus onkin, että hanuri raikaa koko viikonlopun.

Vuokatissa oleva liikunta-ala on valmistellut kyykkäpeliturnausta, johon ilmoittautumisia otetaankin jo vastaan. Markkinakuljetukset tehdään reellä, mikä on ollut logistiikka-alalle tervetullut haaste.

"Onhan noita ratteja pyöritelty, mukava välillä opettaa pienempiä hevosvoimia", logistiikka-alan tiimivastaava Pekka Tervo kertoo.

Media-ala taltioi koko tapahtuman, mutta vahvasta elokuvaosaamisesta huolimatta ei tehdä elokuvaa, vaan tapahtuma taltioidaan kalevalaiseen runomittaan. Projektipäällikkö Marko Karvonen onkin innoissaan uudesta taltiointitavasta ja arvioi siitä tulevan uusi standardi viestinnän alalle.

"Työhelevi, asentelevi, hyvä tulevi. Markkinoille laativi mediakuutionsa, taltioivi liikkuvan kuvansa: kuusi kultaista videota, valokuvan seitsemännen", Marko kuvailee media-alan suunnitelmaa.

Koko perheen perinteikäs tapahtuma pidetään 11.-12.9.2020.

Tekstin kirjoittivat: Renne Sänisalmi, Antti-Jussi Tolppanen ja Maiju Vepsäläinen Kainuun ammattiopistosta.