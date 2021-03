Kainuun ammattiopistolle ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa turvallisuusalan elinkeinolupa

Kainuun ammattiopisto (KAO) on saanut turvallisuusalan elinkeinoluvan ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa. Elinkeinolupa mahdollistaa opiskelijoiden osaamisen ja työkokemuksen kerryttämisen aidoissa työympäristöissä järjestyksenvalvonnassa, vartioinnissa ja turvasuojauksessa.

"Työtä voidaan tehdä esimerkiksi erilaisissa yleisötapahtumissa ja oppilaitoksen omien kiinteistöjen vartioinnissa sekä teknisessä valvonnassa", KAO kertoo tiedotteessa.

Elinkeinolupa näkyy oppilaitoksen arjessa esimerkiksi niin, että Vimpelinlaakson kampuksella Oppi 4 -rakennuksessa toimii oppilaitosturvallisuutta edistävät aulapalvelut. Opiskelijat käyvät sulku- ja tarkastuskierroksilla KAOn muissakin toimipisteissä Kajaanissa.

Työtehtäviä suorittaessaan opiskelijoilla on vartijan toimivaltuus ja he käyttävät vartijan asua. Elinkeinoluvan myötä KAOlle on rekrytoitu vartija, joka ohjaa opiskelijoita alan työtehtävissä.

Viime viikonvaihteessa KAO:n turvallisuusalan opiskelijat osallistuivat SM-hiihtokilpailujen järjestelyihin Ristijärvellä. Koska tapahtumassa ei ollut yleisöä, opiskelijat vartioivat omaisuutta ja kilpailualuetta tapahtuma-ajan ulkopuolella ilta- ja yöaikaan. Lisäksi opiskelijat suunnittelivat tapahtumaan kameravalvontaa ja vartiointikierroksia.

"Tulevaisuudessa turvallisuusalan opiskelijoihin voi törmätä muissakin tapahtumissa Kainuun alueella", Kainuun ammattiopisto arvioi.

Vartiointi, järjestyksenvalvonta ja turvasuojaus ovat Suomessa luvanvaraista toimintaa.