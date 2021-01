Urheilu

Kainuun Hiihtoseuran Anita Korvan vaikeudet eivät ole hellittäneet – välillä mielessä on käynyt myös uran lopettaminen: ''Kuntoni on melko surkea, eikä kilpaileminen silloin olisi hauskaa''

Julkaistu: 13.1.2021 klo 8:52

21-vuotias Korva on harjoitellut varsin kevyesti ja pitkälti omaehtoisesti. Kisakauden avaus on vielä tekemättä, ja hiihtäjä itsekin on kysymysmerkkinä jatkostaan. Korva sanoo, että ihmisten sosiaalisessa mediassa lähettämät negatiivissävyiset viestit eivät hänen tilannettaan ainakaan helpota.