Kainuun hyvinvointialuejohtajan viran haku alkoi – "Nyt jäämme odottamaan, millaisia palkkatoivomuksia tulee"

Kainuun hyvinvointialueen aluevaltuusto vahvisti maanantain kokouksessaan hyvinvointialueen johtajan viran hakuprosessin käynnistämisen.

– Tämä on iso pesti. Haemme tehtävään henkilöä, jolla on hyvät johtamistaidot. Meillä on täällä osaajista iso puute, eli on tärkeää, että…