Kainuun ilmaantuvuusluku nyt 81,9 – seitsemän uutta koronavirustartuntaa

Kainuussa koronaepidemia kiihtyy edelleen. Kainuun soten tiedotteen mukaan ilmaantuvuusluku on nyt 81,9.

Eilen todettiin seitsemän uutta koronatartuntaa. Lisäksi neljä ulkomaalaista maahan saapunutta on testattu positiiviseksi. Koska henkilöt eivät oleskele Kainuussa, ne eivät rekisteröidy alueen tartuntoihin.

Yksi tartunnoista on todettu Kajaanissa Kainuun soten Rastitien kehitysvammaisten lasten ja nuorten asumisyksikön henkilökuntaan kuuluvalla. Tästä johtuen karanteeneja tulee olemaan useita kymmeniä.

Jäljitys on edelleen kesken, mutta yksikön asiakkaat ja työntekijät altistumisajalta 19.–21.7 on tavoitettu. Heidät on ohjattu koronatesteihin sekä kehotettu välttämään kontakteja toistaiseksi.

Rastitien yksikkö vastaa asiakkaiden ja omaisten tiedottamisesta asiaan liittyen. Lasten yksikön asumispalvelut jatkuvat, mutta omaishoidon vapaiden sekä tilapäis- ja loma-aikojen hoito eivät toistaiseksi ole käytössä. Rastitien aikuisten palveluyksikön asiakastoiminta jatkuu.

Muista tartunnoista yksi liittyy Sotkamon päiväkodin ryppääseen aiemmin karanteenissa olleella henkilöllä.

Neljässä on kyse Kajaanin aiemmista tartuntaketjuista, ja yhdessä uudesta vapaa-ajan viettoon liittyvästä tartunnasta. Karanteeneja on nyt määrätty seitsemän, mutta määrä tulee kasvamaan huomattavasti runsaiden kontaktien vuoksi.

Kainuussa niin tartunnanjäljitys kuin koronatestaus on ruuhkautunut. Lisääntyvät tapausmäärät sekä erityisesti niihin liittyvät suuret kontaktimäärät hidastavat selvitystyötä.