Kainuun keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla todettu koronatartuntoja

Kainuun keskussairaalassa vaativan kuntoutuksen osastolla (C6) on viikonlopun aikana todettu koronatartuntoja, tiedottaa Kainuun sote.

Sunnuntaihin mennessä positiivisia testituloksia on löytynyt kahdelta henkilökuntaan kuuluvalta ja kahdelta potilaalta. Tartunnanjäljitys on edelleen meneillään.

Sairastuneet henkilöt on asetettu eristykseen. KAKS:n osastolla C6 on vierailukielto eikä osastolle oteta toistaiseksi uusia potilaita. Henkilökunnan osalta sairaalassa on lisätty varotoimia tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

– Toistaiseksi ei ole tarkkaa tietoa tartunnan alkuperästä. Tämän hetken tietojen mukaan tartunnan saaneet ovat rokotettuja ja sairastuneiden oireet ovat lieviä, kertoo Kainuun soten tartuntataudeista vastaava lääkäri Lea Käsmä-Ronkainen .

Sairaalassa ja Kainuun soten muissa hoito- ja hoivalaitoksissa noudatetaan edelleen maski- ja hygieniakäytäntöjä sekä henkilökunnan että potilaiden ja vierailijoiden osalta.

Kainuun sote tiedottaa asiasta lisää maanantaina.

Kainuussa maskisuositus jatkuu kohtalaisen ja korkean riskin tilanteissa

Kainuussa on voimassa THL:n suositus kasvomaskien käytöstä tilanteissa, joissa ihmisiä kokoontuu paljon ja lähikontakteja ei voida välttää.

Henkilöiden, joilla on kohonnut riski saada koronatartunta, suositellaan edelleen varotoimia. Esimerkiksi vajaan rokotussarjan saaneiden, vastustuskyvyltään alentuneiden tai muiden sairauksien vuoksi riskiryhmään kuuluvien on hyvä käyttää kasvomaskia, ellei turvavälejä voida säilyttää.

THL suosittelee maskin käyttöä etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa etäisyyksien pitäminen muihin ihmisiin on vaikeaa, esimerkiksi julkisessa liikenteessä.