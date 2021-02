Kainuun kirjailijat: Kirjallisuuspalkinto tuotteliaalle Risto Kormilaiselle

Kainuun Kirjailijat ry:n Kirjallisuuspalkinto jaetaan vuosittain 28. helmikuuta Kajaanissa pidettävässä Kalevala-juhlassa. Palkittava teos valitaan edellisen kalenterivuoden aikana julkaistujen teosten joukosta. Palkitsemiskriteereinä teoksen sisällön on liityttävä Kainuuseen tai kirjoittajan on oltava yhdistyksen jäsen. Palkitsemisraadissa 2020 olivat varatuomari Pekka Tammelander , kirjastonhoitaja Anette Karjalainen ja kirjoittajakouluttaja Eine Syvävirta .

Kainuulaiset ovat tunnetusti ahkeria kirjoittajia. Niinpä nytkin raadilla oli paljon luettavaa: oli romaaneja, kyläkirjoja, vaellusoppaita, runoteoksia, tietoteoksia, väitöskirjoja sekä lastenkirjallisuuden satu- ja tietokirjoja.

Romaaneista valikoitui kolme vahvaa palkintoehdokasta. Sotkamolaisen Tarja Leinosen Tuohitähtipuu kertoi sotalesken perheen elämästä ajalle ominaisessa niukkuudessa. Kajaanilaislähtöisen kirjailija Siina Tiuraniemen teos Jäämeri kuvaa hajoamassa olevan perheen matkasta pohjoiseen. Paltamolaisen Pekka Kämäräisen Perinnöt on historiallinen teos Kajaanin linnan vaiheisiin kiinteästi liittyvistä tapahtumista, joita kuvataan kahden päähenkilön kautta. Elämä linnan alkuajoista sen tuhoon saakka korpikaupungissa kerrotaan teoksessa uskottavasti ja tarina vie lukijan mukanaan.

Suomussalmelta lähtöisin oleva kirjailija Liisa Louhelan Ihmiset täällä on kaunis runo- ja kuvateos. Sotaromaaneissa liikutaan Raatteessa ja Tali-Ihantalassa. Kuhmolaisen kirjailija Jouni Laaksosen teokset Kiilopää: vaelluksia ja päiväretkiä Koilliskairassa ja Pohjois-Suomen vaellusreitit ovat tärkeitä oppaita lisääntyneelle luontoliikkumiselle.

Kuhmolaistuneelta Marja-Stina Suihkolta on ilmestynyt tietoteos Erkki Suihkon elämästä sekä satukirja Mummon ja Tirpun retkikirja. Merkittävää sanottavaa on myös Eino Saaren teoksessa Miehen Kosketus.

Suomussalmelaisen kirjailija Risto Kormilaisen teos Lukemisen avartava tie ja muita esseitä kertoo todella, miten lukeminen avartaa. Teoksessa on esseitä Waltarista Huoviseen ja Juhani Ahosta Ilmari Kiantoon. Aiheita on autoista ja savusaunoista. Kormilainen kertoo omista lukukokemuksistaan sekä Liettuan runopäivistä, joilla hän oli Suomen Kirjailijaliiton pitkäaikaisen puheenjohtajan Jarkko Laineen pyynnöstä kertomassa suomalaisesta runoudesta.

Paljon hyvää luettavaa oli taas ilmestynyt. Raadin tehtävä ei ole helppo. Risto Kormilainen on tuottelias kirjailija. Neljäkymmentä kahdeksan julkaisua jo. Hänen esseekokoelmansa on täysin palkitsemiskriteerit täyttävä. Lukemisen avartava tie on teos, joka vakuutti raadin yksimielisesti. Koronan aiheuttamasta tilanteesta johtuen Kalevala-juhlaa ei järjestetä, joten palkitsemistilaisuus pidetään myöhempänä ajankohtana.

Eine Syvävirta