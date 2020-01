Kainuun kokoomuksen Eero Suutari: Minulle ja monelle muulle on useasti reilusti sanottu, että liity keskustaan, niin valinta kohdistuu sinuun

Tänään 4.1.2020 oli Kainarissa uutinen, jonka mukaan Minna Peittola olisi yhtä aikaa sekä keskustan piirin, että 4h-yhdistyksen toiminnanjohtaja. Tämä on vastoin Kainuun 4h-yhdistyksen hallituksen päätöstä. 4h-järjestö – https://4h.fi/ – on ja on aina ollut poliittisesti sitoutumaton lapsi- ja nuorisojärjestö. Sen toimintaa rahoittaa eduskunta.

Itse olen Suomen 4h-liiton puheenjohtaja ja tehnyt 3 vuotta töitä sen toiminnan ja talouden kuntoon saattamiseksi. Tämä Minna Peittolan kohdalla tehty järjestely on vastoin poliittista ja yleistä moraalia.

Mutta kun tämä on vain yksi pieni esimerkki. Koko poliittisen urani ajan olen kotimaakunnassani jatkuvasti törmännyt valtapuolueen määräävän aseman vinoutumiin. Julkinen salaisuus on, ettei meillä pääse uralla eteenpäin, mikäli on julkisesti muuta kuin keskustalainen.

Aiemmin ajattelin, että kyllä tämä tulee muuttumaan, koska huomataan jossain vaiheessa, että maakunta tarvitsee kaikkea osaamista eikä vain yhden poliittisen aatteen kannattajia. Mutta ei...

Johtava virkamies voi meillä olla valtapuolueen ehdokkaana kansanedustajaksi, kunnan korkein virkamies tai kunnanjohtaja voi mediassa olla ehdolla valtapuolueen johtoon. Eikä kukaan näitä torju tai uskalla nostaa asiasta keskustelua.

Minulle – ja keskustelujen mukaan monille muille – on useasti myös reilusti sanottu, että liity keskustaan, niin valinta kohdistuu sinuun.

Tämä tietenkin kielletään todeten sen olevan vain minun mielipiteeni. Mutta oikeasti tästä asiasta keskustellaan jatkuvasti ainakin oman piirijärjestön sisällä. Miksi opettajaksi valittiin toinen, vaikka virkaa määräaikaisesti tekevä on vähintään yhtä pätevä jatkamaan. Miksi soten tai kunnan johtohenkilöksi tai mihinkään muuhun virkaan ei koskaan valita kokoomuslaisia, vaikka muualla maassa sama ehdokas – lähdettyään Kainuusta – lähes aina valitaan.

Näiden tapausten määrä on meillä siinä määrin merkittävä, että se vaikuttaa kaikkeen. Mietitään, että pitäisi sittenkin joko muuttaa muualle tai erota nykyisestä poliittisesta puolueesta ja liittyä Keskustaan. Onko tämä oikein? Tunnen tästä jopa syyllisyyttä, kun minulle näin sanotaan. Onko meidän jäsenkirjamme todella syyllinen epätasa-arvoiseen kohteluun.

Myös tiedonsaannin näkökulmasta asia on hankala. Saavatko kaikki poliittiset ryhmät saman tiedon vai saako valtapuolue enemmän ja yksityiskohtaisempaa tietoa?

puheenjohtaja

Kainuun Kokoomus

Eero Suutari