Kainuun Kokoomus: Paikallinen sopiminen toisi 15 000 uutta työpaikkaa

Paikallinen sopiminen on herättänyt keskustelua viime aikoina ja asiasta liikkuu paljon vääriä käsityksiä tahattomasti ja tarkoituksella.

Toisin kuin usein halutaan luoda virheellistä kuvaa, paikallinen sopiminen ei heikennä työntekijän asemaa. Paikallisesti sovittaessa kyse on aina työntekijän ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta. Mikäli sopimukseen ei päästäisi, noudatetaan työehtosopimusta. Useissa työpaikoissa haluttaisiin tehdä paikallista sopimista esimerkiksi työajan joustoissa, mutta ay-liike estää työntekijöiden oman tahdon toteutumisen. Yhdessä sopimalla työpaikoilla päästäisiin molempia osapuolia innostaviin toimintamalleihin.

Osoitus ay-liikkeen vallankäytön yrityksistä on vaatimus, että paikallisessakin sopimisessa sopijaosapuoli pitäisi olla luottamusmies eli ammattiliiton edustaja. Tämä on lainvastaista, sillä työntekijöillä on sama oikeus järjestäytyä ja olla järjestäytymättä. Tällä hetkellä isossa osassa yrityksiä ei ole nähty tarpeelliseksi nimetä luottamusmiestä.

Jossain järjestäytymättömiä yrityksiä moititaan jopa "villeiksi", joissa ei noudateta työehtosopimusta. Näitä ay-liikkeen edustajien mollaamia "villejä" yrityksiä on Suomessa enemmän kuin järjestäytyneitä, ja ne työllistävät valtavan määrän suomalaisia työntekijöitä. Uudet työpaikat syntyvät nykyisin juuri näihin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Näitä soisi myös ay-liikkeen ja demarien arvostavan.

Demarivetoinen hallitus on panostanut lisäbudjetissaan jälleen ihmisten holhoamiseen. Lisätään julkisia menoja ja palveluja. Jos lisäbudjetissa olisi panostettu rakenteellisiin uudistuksiin ja mahdollistettu yrityksille uusien työpaikkojen luominen, saataisiin ihmiset töihin rakentamaan oman elämänsä menestystarinaa. Nyt ihmiset halutaan sotkea yhä syvemmälle tukiviidakkoon.

Ay-liike on kautta aikojen informoinut virheellisesti, että ansiosidonnainen työttömyysturva olisi sidoksissa ammattiliiton jäsenyyteen. Näinhän ei suinkaan ole. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan maksavat työttömyysvakuutusmaksun muodossa kaikki työntekijät. Ehkä siksi työttömyyskassat, jotka eivät ole sidoksissa ammattiyhdistykseen, ovat nostaneet hurjasti suosiotaan. Jos Suomesta haluttaisiin tehdä tasa-arvoinen maa myös työttömyysturvan osalta, kaikille pitäisi taata ansiosidonnainen työttömyysturva.

Paikallisessa sopimisessa on kyse suomalaisen työn kilpailukyvystä. Nykyisen hallituksen toimet yhdessä koronaepidemian kanssa ovat tähän mennessä romuttaneet kilpailukykyä, mistä osoituksena olemme saaneet kuulla lukuisia huonoja uutisia tuotantojen lopettamisista Suomessa.

Suomen Yrittäjien vuosina 2018 ja 2020 tekemän pk-yritysbarometrin mukaan varovaisestikin arvioiden paikallinen sopiminen toisi Suomeen noin 15000 uutta työpaikkaa. Olisi hienoa, jos sdp ja ay-liike luottaisivat ihmiseen; yrittäjiin ja työntekijöihin ja antaisi heidän sopia oman työntekemisensä pelisäännöistä.

Kainuun Kokoomus

Eero Suutari

Jukka-Pekka Alanko

Suvi Karjalainen

Auli Halonen

Outi Penttinen

Markus Leinonen

Akseli Leppänen

Matti-Jussi Pollari

Jyri Saastamoinen

Toivo Sistonen

