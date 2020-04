Kainuun Kokoomus: Poikkeusolot vaativat poikkeustoimia

Korona kurittaa Kainuutakin. Ensimmäiset tartunnat on todettu täälläkin.

Yrityksissä koronan vaikutukset näkyivät nopeasti jo maaliskuun puolessa välissä, kun asiakkaat kaikkosivat koteihin. Myynnit ovat romahtaneet jopa 80 prosenttia. On selvää, että monet yritykset ja yrittäjät ovat suurissa ongelmissa.

Hallitus on luonut erilaisia tukipaketteja yritysten auttamiseksi; tarjolla on maksuaikaa, lainaa, kehittämistukea ja neuvontaa. Rahoitusta on tarjolla, mutta valitettavasti tässäkin tilanteessa rahan hinta on varsin korkea. Valtion Finnvera takaa ja pankit jakaa -slogan ei toimi aivan näin ruusuisesti yrittäjän arjessa.

Yritykset tarvitsevat nyt eniten suoraa tukea kulujen poistamiseksi. Valtion tulisi ottaa kontolleen työnantajamaksut sekä YEL- ja Myel-maksut määräajaksi. Lisäksi valtion tulisi palauttaa yrityksiin 2019 ja 2020 maksetut oma-aloitteiset verot ja ennakkoverot, jotta yritysten käyttöpääomaa saadaan vahvistettua.

Kuntien tulee tarkastella omaa toimintaansa, miten voivat omalla toiminnallaan auttaa yrityksiä selviämään koronakriisin yli. Hankintoja tulee nopeutta, aikaistaa ja kohdentaa, siten että oman paikkakunnan yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin. Pienhankintoja tulee tehdä jopa ennakoivasti.

Kuntalaki estää tukemasta yrityksiä suoraan, mutta jos on tahtoa, niin keinoja löytyy. Mikäli kunnissa on menossa kehittämishankkeita, tulee niitä tarkastella uudelleen ja pyrkiä kohdentamaan hankkeet yritysten auttamiseksi. Suomussalmi on näyttänyt erinomaista esimerkkiä alentamalla vuokria. Muut kunnat voisivat ottaa tästä esimerkkiä. Kuntien tulee tarkastella myös kiinteistöverojen alentamista ja erilaisten lupamaksujen poistamista.

Kuntien palveluseteleitä tulee ottaa entistä aktiivisemmin käyttöön yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi.

Yrityksen kehittävät näinä aikoina aktiivisesti uusia toimintatapoja. Jos kunnissa kannustettaisiin aktiivisesti palvelualoitteisiin, voitaisiin löytää täysin uusia yhteistyömuotoja kuntien ja yritysten välille.

Virkamiehet on valjastettu kriisiorganisaatioihin, mutta nyt pitäisi myös poliittisten päättäjien toimia aktiivisemmin tukeakseen virkamiesten työtä ponnisteluissa koronan taltuttamiseksi.

Kainuun Kokoomus esittää, että poliittisten päättäjien (etä)tapaamisia tulisi kriisiaikana järjestää useammin ja yhdessä miettiä, miten koronaepidemian vaikutukset saataisiin minimoitua.

Jokainen konkurssi ja irtisanominen on kunnalle menetys.

Kainuun Kokoomus, hallitus

Eero Suutari

Suvi Karjalainen

Auli Halonen

Jukka-Pekka Aulanko

Jyri Saastamoinen

Olli Pietilä

Markus Leinonen

Outi Penttinen

Akseli Leppänen

Unto Väisänen

Minna Karjalainen

Toivo Sistonen

Matti-Jussi Pollari