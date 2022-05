Kainuun korkeudella punkkeja on jo runsaasti – kausi jatkuu pitkälle syksyyn

Lemmikeille suositellaan puutiaishäätöä. Punkkitarkastus on tärkeää aina luonnossa liikkumisen jälkeen.

Kostea kevät on ollut sääolosuhteiltaan otollinen punkeille. Kainuun ely-keskuksen ympäristöasiantuntija Reima Leinosen mukaan punkit ovat lähteneet selkeästi liikkeellä jo hyvän aikaa sitten. Alkanut punkkikausi on hyvä huomioida luonnossa kulkiessa. Myös lemmikinomistajien on oltava…