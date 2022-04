"Kainuun koronaepidemian huippu on taittunut" – sote korostaa omaa vastuuta

Kainuussa todettiin 686 koronatartuntaa viime viikolla. Viikkoa aiemmin tapauksia oli 543. Kainuun soten testiasemilla testejä otettiin viime viikolla 1821, kun viikolla 15 testejä tehtiin 1586. Positiivisia oli viime viikolla 37,7 prosenttia eli reilut kolme prosenttia enemmän kuin viikkoa aiemmin.

– Pääsiäistä edeltävällä viikolla sekä testi- että positiivisten määrä oli pienempi. Luvut ovat nyt useita viikkoja olleet samalla tasolla ja voidaan todeta, että epidemiahuippu on taittunut, arvioi Kainuun soten pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen tiedotteessa.

Tartuntoja ja altistumisia hoitolaitoksissa ja soten yksiköissä todetaan edelleen niin henkilöstöllä kuin asiakkaillakin.

KAKS:ssa on yksittäisiä sairaalahoitoa tarvitsevia koronapotilaita.

Koronarokotuksia on tarjolla väestölle kuntien rokotuspisteissä. Ikääntyneiden hoiva-asukkaiden neljännet rokotukset on Kainuussa saatu pääosin valmiiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositukset ovat edelleen voimassa.

Kainuun koronakoordinaatioryhmä on linjannut alueen suosituksia kansallisten ohjeistusten mukaiseksi.

– Terveysturvallisuussuositukset ovat yleisiä tartuntariskiä hillitseviä ohjeita. Ne korostavat omaa vastuuta sekä oireisena kotona pysymistä. Maskia voi edelleen käyttää ja halutessaan itse kukin voi oman harkintansa mukaan noudattaa myös yleisiä suosituksia suurempaa varovaisuutta eri tilanteissa, selventää Käsmä-Ronkainen.

Kirurgista maskia käyttämällä suojaa muita tartunnalta. Kantajaansa tehokkaammin suojaavan maskin (ffp2/ffp3) käyttöä kannattaa harkita erityisesti rokottamattomien 12 vuotta täyttäneiden sekä kaikkien, joilla on riski saada vakava koronatauti.

Töihin, kouluun, päivähoitoon, harrastuksiin tai muihin tilaisuuksiin on syytä mennä ainoastaan oireettomana.

– Jos perheenjäsen tai henkilö, jonka kanssa olet ollut lähikontaktissa, saa positiivisen koronatestituloksen, tarkkaile vointiasi. Jos saat oireita, tee kotitesti tai hakeudu tarvittaessa terveydenhuollon testiin. Jää etätöihin jos mahdollista. Oireeton voi tarvittaessa mennä töihin maskia käyttäen. Oireeton lapsi voi mennä kouluun, kerrotaan Kainuun soten tiedotteessa.

Terveydenhuollon koronatestiä suositellaan, mikäli henkilöllä on vaikeita koronavirustartuntaan sopivia oireita tai kuuluu vaikean koronavirustaudin riskiryhmään, on raskaana tai työskentelee sote-alalla.

Fakta

THL:n suositukset tiivistettynä

1) Ota koronarokotukset: Rokotteet suojaavat tehokkaasti vakavalta koronataudilta.

2) Jos sairastut, suositellaan vapaaehtoisesti välttämään kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin vähintään 5 vrk ajan. Halutessasi voit tehdä kotitestin.

3) Muista hygienia: Pesemällä käsiä, käyttämällä maskia ja huolehtimalla turvavälistä sekä hyvästä ilmanvaihdosta ehkäiset tehokkaasti tartuntoja.

Maskien käytösta. Kasvomaskia voi käyttää oman harkinnan mukaisesti. Maskin käytöstä hoito- ja hoivatyössä työnantajat ohjeistavat erikseen organisaation sisäisesti. Erityisesti maskin käyttö on suositeltavaa julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, jos hakeudut koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin; sinulla on hengitystieinfektion oireita, mutta sinun on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella tai tiedät altistuneesi koronavirukselle, mutta et voi välttää kodinulkopuolisia lähikontakteja.