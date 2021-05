Kainuun koronarajoitukset lievenemässä – koronatilanne rauhoittunut

Kainuun koronakoordinaatioryhmä esittää koronarajoitusten lieventämistä 20 henkilöstä 50 henkilöön rauhoittuneen koronatilanteen ansiosta.

Muut perustason suositukset pysyvät pääosin ennallaan. Nykyinen rajoitus on voimassa 9.5. saakka.

Tulevan kesän valmistujaisjuhlista ja kesätapahtumista sote antaa uudet ohjeet ja suositukset lähiaikoina.

Kainuussa koronaviruksen ilmaantuvuus on nyt 6,9 kahden viikon aikajaksolla per 100 000. Testejä otettiin viime viikolla noin 1 500, joista ei löytynyt yhtään positiivista tulosta. Tasan viikko sitten ilmaantuvuus oli 25 eli oli yli kiihtymisvaiheen rajan.

Vartiuksen rajanylityspaikalla on testattu noin 30 maahantulijaa päivässä. Raja-asemalla on voimassa PSAVIn päätös pakollisista terveystarkastuksista 31.5. saakka.

Ilmaantuvuuden selkeän laskusuunnan ja kohentuneen yleistilanteen perusteella Kainuun koordinaatioryhmä esittää Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaiselle, että Kainuussa kokoontumisrajoitukset väljennetään enintään 50 henkilöön sisätiloissa. Ulkotilaisuuksissa rajoitus olisi 50 henkilöä eri lohkoissa.

– Suunta on nyt selkeästi parempaan, kuten kesää kohti on ollut odotettavissa. Silti yleinen varovaisuus on hyvä säilyttää, eikä rajoituksia voida purkaa kerralla, pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoo.

Koronarokotukset jatkuvat 60-vuotiaiden ikäluokalle ja riskiryhmäläisille

Tiistaihin mennessä Kainuussa rokotusvuorossa olevista 60–65-vuotiaista oli rokotettu 43,5 prosenttia ja 65–60-vuotiaista 65 prosenttia. Yli 70-vuotiaiden osuuden ei odoteta enää muuttuvan eli vanhempien ikäluokkien rokotekattavuus Kainuussa on 90 prosenttia.

Maakunnan yli 16-vuotiaista on nyt rokotettu 40 prosenttia yhteen kertaan.

– Olemme myös muistuttaneet tekstiviestillä iän perusteella nyt rokotusvuorossa olevia, ja aikoja varataankin hyvin Omasoten kautta. Loput noin 6000 yli 60-vuotiasta saadaan kuun puolivälin jälkeen todennäköisesti valmiiksi ja voidaan siirtyä viisikymppisiin, Koukkari laskee.