Kainuun koronatilanne ennallaan: Isoja ryppäitä ei ole tiedossa – Koko maassa sairaalahoidossa on nyt 293 ihmistä, joista 36 tehohoidossa

Kainuun koronatilanne on yhä ennallaan, Kainuun sote tiedotti maanantaina.

Koronatilanne Kainuussa on siis viime viikkojen kaltainen. Perjantaina ja lauantaina todettiin kumpanakin päivänä viisi uutta koronatartuntaa ja sunnuntaina yksi. Tartunnat ovat lähinnä yksittäisiä perheissä tai muussa lähipiirissä todettuja. Iso ryppäitä tai laajenevia tartuntaketjuja ei ole tiedossa.

Sotkamon terveyskeskusosasto on aiemman tartuntaryppään jäljiltä jälleen avattu normaalikäyttöön.

Kainuun keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla C6 ei ole uusia tartuntoja. Osaston d-siipi on jo avattu, mutta e-siipi on edelleen suljettuna uusilta potilailta ja vierailijoilta mahdollisesti loppuviikkoon saakka.

Kainuun sote muistuttaa, että koronapandemia jatkuu edelleen sekä Suomessa että maailmalla.

Viruksen ilmaantuvuus Suomessa vaihtelee alueittain; esimerkiksi pääkaupunkiseudulla se on noin kolminkertainen Kainuuseen verrattuna.

Ulkomaista tilanne on pahentunut voimakkaasti erityisesti Keski-Euroopassa ja Venäjällä, joten matkustamisen turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Kasvomaskien käyttö on edelleen suositeltavaa kohtuullisen tai korkean riskin tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää.

Kolmannet koronarokotukset on aloitettu Kainuussa viime viikolla hoivakodeissa

Kainuun soten rokotuspisteissä saa sekä korona- että influenssarokotteita joulukuun alkupuolelle saakka.

Kainuussa koronarokotuksen on saanut 82 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Alle 45-vuotiaiden rokotuskattavuus on edelleen vajaa, joten yhteen kertaan rokotetuilla tai kokonaan rokottamattomilla on kohonnut riski sairastua vakavasti.

Kolmannet koronarokotukset on viime viikolla aloitettu hoiva- ja hoitokotien asukkaille influenssarokotusten yhteydessä. Yhteensä kolmannen koronarokotteen Kainuussa on nyt saanut 4,1 prosenttia rokotusikäisistä.

Myös influenssarokotukset riskiryhmille käynnistyivät maanantaina. Kausi-influenssarokote on suositeltava koko väestölle ja etenkin, mikäli on kohonnut riski sairastua.

Maksuttomaan rokotteeseen ovat oikeutettuja kaikki alle 6-vuotiaat sekä yli 65-vuotiaat, sote-henkilöstö, raskaana olevat, varusmiespalveluksen aloittavat ja sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat tai heidän kanssaan tiiviissä lähikontaktissa olevat läheiset.

Myös riskiryhmiin kuulumattomat voivat hankkia apteekista omakustanteisen influenssarokotteen ja pistättää sen käymällä rokotuspisteillä. Myös pneumokokkirokotteen voi omakustanteisesti ottaa samalla menettelyllä. Pneumokokkirokote antaa suojaa muun muassa keuhkokuumetta, verenmyrkytystä tai aivokalvontulehdusta vastaan.

Suuri kysyntä voi vaikuttaa omakustanteisen influenssarokotteen saatavuuteen apteekeista. Rokotuspisteiden sijainnit ja aukioloajat löytyvät verkkosivuiltamme sote.kainuu.fi/influenssarokotukset

Uusia kuolemantapauksia on raportoitu Suomessa neljätoista

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa oli maanantaina 293 ihmistä, joista 36 on tehohoidossa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on kasvanut sairaalahoidossa 33:lla ja tehohoidossa 5:llä perjantaista, jolloin koronasairaanhoidon määristä viimeksi raportoitiin.

Suomessa on raportoitu 14 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on kirjattu nyt kaikkiaan 1 230.

THL raportoi maanantaina vajaasta 3 200 uudesta koronavirustartunnasta. Tartuntamäärä on normaalia suurempi, sillä perjantaina THL ei raportoinut päivittäisiä koronatartuntamääriä teknisen vian vuoksi, eikä lukuja julkaista viikonlopun aikana.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä runsaat 10 600 tartuntaa, mikä on lähes 3 000 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronan ilmaantuvuus koko maassa on nyt 191 tapausta sataatuhatta asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Edeltävällä kahdella viikolla vastaava luku oli 138.

Suurimmat ilmaantuvuusluvut ovat Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla. Keski-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on lähes 311 ja Pohjois-Pohjanmaan 296.

Ilmaantuvuusluvut ovat pyöristettyjä.

Koronavirusrokotteen toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on Suomessa 80,6 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Toisen annoksen saaneita on Suomessa yhteensä noin 3,94 miljoonaa ihmistä.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus on puolestaan 86,2 prosenttia 12 vuotta täyttäneillä, eli sen on ottanut noin 4,22 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi sunnuntaista noin sadalla ja toisen annoksen vajaalla tuhannella ihmisellä.