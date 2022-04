Kainuun koronatilanne on hiljalleen helpottumassa – sairaalassa on yksittäisiä hoitoa tarvitsevia koronapotilaita

Kainuussa ensisijainen testausmuoto lieväoireisilla on kotitestaus.

Viikolla 15 Kainuussa todettiin 543 koronatartuntaa, kun edellisellä viikolla niitä oli noin seitsemänsataa. Kainuun soten testiasemilla testejä otettiin viime viikolla 1586, joista positiivisia oli 34,2 prosenttia. Viikolla 14 testejä otettiin yhteensä 1956, joista positiivisia oli 36,3 prosenttia.

– Tiedossa on toki vain osa tartunnoista. Epidemia jatkuu aktiivisena ja tartuntariski on korkea, mutta testausmäärien ja sairaalakuormituksen perusteella arvioiden tilanne on tasaantunut tai mahdollisesti hitaasti rauhoittumaan päin, toteaa pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen Kainuun soten keskiviikkoisessa tiedotteessa.

Koronarokotukset jatkuvat ja kohdentuvat erityisesti yli 80-vuotiaiden neljänsiin rokotuksiin. Suomessa suositellaan neljättä rokoteannosta 80 vuotta täyttäneille, ikääntyneiden hoivakodeissa asuville sekä vaikeasti immuunipuutteisille yli 12-vuotiaille.

Tehosteannoksen voi antaa kolme kuukautta kolmannen rokotuksen jälkeen. Paikkakuntakohtaiset rokotusajat ilmoitetaan Kainuun soten verkkosivuilla sekä paikallislehdissä.

Hoitolaitoksissa ja soten yksiköissä todetaan tartuntoja ja altistumisia niin henkilöstöllä kuin asiakkaillakin. Kainuun keskussairaalassa on yksittäisiä sairaalahoitoa tarvitsevia koronapotilaita.

Kainuussa ensisijainen testausmuoto lieväoireisilla on kotitestaus. Julkisessa terveydenhuollossa koronatestit on suunnattu sote-henkilöstölle ja riskiryhmään kuuluville (mukaan lukien raskaus) tai henkilöille, joilla sairauden oireet ovat voimakkaita tai pitkittyviä.

Lisäksi suositellaan terveydenhuollon koronatestiä, mikäli henkilö tarvitsee sairaudesta merkinnän koronapassiin tai tartuntatautipäivärahaan oikeuttavan työstä poissaolotodistuksen.

Lisätietoja ja toimintaohjeita rokotuksista sekä koronatartunnan saaneille tai altistuneille on koottu Kainuun soten verkkosivuille .