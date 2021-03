Kainuun koronatilanne pysynyt vakaana – Ristijärvellä rokotettu eniten Kainuussa väestöön suhteutettuna

Kainuun alueella ei ole todettu uusia koronatartuntoja tiistaihin mennessä.

Kainuussa koronatapausten ilmaantuvuus on maan pienin. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiistaisesta vertailusta.

Kainuussa ilmaantuvuus on 9,7 tapausta 100 000:ta asukasta kohti edeltävän 14 vuorokauden aikana. Seuraavaksi pienin, 16,8, ilmaantuvuus on Pohjois-Savossa. Muista naapurimaakunnista Pohjois-Pohjanmaalla ilmaantuvuusluku on 43,1 ja Pohjois-Karjalassa 18.3.

Vartiuksen rajanylityspaikalla jatkuu joulukuusta asti käytössä ollut maahantulijoiden koronapikatestaus.

Kaikki maahantulijat ohjataan terveydenhuollon henkilöstön haastatteluun ja vapaaehtoiseen testiin. Tarvittaessa henkilöt voidaan aluehallintoviraston päätöksellä määrätä terveystarkastukseen.

Vähintään yhden koronarokotteen on Kainuussa saanut 8,4 prosenttia väestöstä, mikä on neljänneksi korkein määrä Suomen sairaanhoitopiireistä.

Kainuussa eniten suhteessä väestöön on rokotettu ristijärveläisiä 13,5 prosenttia väestöstä. Seuraavaksi eniten piikin ovat saaneet hyrynsalmelaiset, joista 10,8 prosenttia on rokotettu.

Yli 80-vuotiasta eniten on rokotettu Ristijärvellä. Rokotteen on saanut jo 71 prosenttia ikäihmisistä.

Koronan osalta suurimmassa riskiryhmässä ovat yli 70-vuotiaat henkilöt ja vakavalle koronataudille altistavia sairauksia sairastavat.

Vuonna 1951 tai sitä ennen syntyneiden osalta rokotusjärjestyksen ratkaisee vain ikä, vaikka henkilöllä olisi muita riskiryhmäsairauksia.

Vuoden 1951 jälkeen syntyneiden elinsiirto- tai syöpäpotilaiden rokotusten ajanvaraus on tällä hetkellä avoinna numerossa 044 709 3788. Muiden sairausryhmien rokotuksista ilmoitetaan myöhemmin. Seuraavien rokotusryhmien aikoja ei anneta ennakolta.

Koronarokotuksia Kainuussa annetaan tällä hetkellä vain ajanvarauksella. Rokotuspisteissä ei ole ajanvaraus- tai neuvontapalveluita.

Palveluiden ruuhkautumisen välttämiseksi asiakkaita pyydetään noudattamaan rokotusohjeita ja odottamaan omaa vuoroaan. Yleinen sote-palveluiden neuvonta vastaa kysymyksiin numerosta 08-61561 sekä sähköpostitse palveluneuvonta@kainuu.fi