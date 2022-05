Kainuun koronatilanne rauhoittumassa – sote luopuu säännöllisestä tiedottamisesta

Koronapandemiatilanne on Kainuussa rauhoittunut, kertoo Kainuun sote.

Tartuntojen määrä on selvässä laskussa. Kainuussa todettiin viime viikolla 207 koronatartuntaa, kun viikkoa aiemmin tapauksia oli 411.

Kainuun soten testiasemilla testejä otettiin viime viikolla 544, joista positiivisia oli 38,1 prosenttia. Kainuun ilmaantuvuus on 931 sunnuntaina päivittyneen THL:n tilaston mukaan. Testimäärä esimerkiksi viikolla 18 oli 1215.

– Tilanne on rauhoittumaan päin. Tartuntojen määrä on selvästi laskussa ja myös osastohoidossa olevien potilaiden määrä on vähentynyt, Kainuun soten pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen kertoo soten tiedotteessa.

Sote jatkaa neljänsien koronarokotusten antamista kesäkuun ajan, mutta heinäkuussa ne jäävät tauolle. Kainuussa neljäs koronarokote on tarjolla 75 vuotta täyttäneille, järjestetyn koti- tai omaishoidon parissa oleville iäkkäille sekä 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt. Kolmannesta rokotuksesta on pitänyt kulua vähintään kolme kuukautta.

Kuntien rokotuspisteiden aukioloajat löytyvät verkkosivuilta sote.kainuu.fi/koronarokotukset sekä paikallislehtien viikkoilmoituksista.

Lisätietoja ja toimintaohjeita rokotuksista sekä koronatartunnan saaneille tai altistuneille on koottu Kainuun soten verkkosivuille sote.kainuu.fi/koronainfo. Lisätietoja löytyy myös THL:n verkkosivuilla

Sote luopuu säännöllisestä koronatilanteen tiedottamisesta, ja tiedottaa siitä jatkossa tarvittaessa, kun on asioita jotka vaativat tiedottamista.

Rokotuksista ja rokotusaikatauluista sote tiedottaa erikseen.