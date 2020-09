Kainuun koronatilanne vakaa – liikkumista ei tarvitse vältellä

Kainuun koronatilanne on tällä hetkellä rauhallinen eikä epidemiaa ole, kertoo Kainuun sote. Uusia koronatapauksia ei ole sunnuntain jälkeen Kainuussa löytynyt Kuhmon koronaryppään jäljiltä.

Edellinen COVID-19 -positiivinen testitulos on todettu viime sunnuntaina karanteenissa olleella henkilöllä.

Soten mukaan kodin ulkopuolella liikkumista ei tarvitse vältellä. Myös terveyspalveluita on turvallista käyttää.

Soten mukaan kaupassa käynti ja muu asiointi on turvallista, mutta edelleen on muistettava pitää turvaetäisyydet ja hyvä käsihygienia. Myös yskiminen ja aivastaminen on syytä tehdä oikein. Mikäli hengitystieoireita ilmenee, tulee hakeutua koronatestiin. Myös terveyspalveluissa voi asioida normaaliin tapaan.

Kasvomaskisuositus on voimassa koko Kainuussa 20.9. saakka, ellei kuluvan ja seuraavan viikon aikana tule uusia karanteenien ulkopuolisia tartuntatapauksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen mukaan kasvomaskisuositus on voimassa, mikäli maakunnassa on edellisen 14 vuorokauden aikana ollut koronatartunta.

Päivystysnumerossa 116 117 on koronanäytteille oma valinta

Valitse numero 2 soittaessasi päivystysapu 116 117, mikäli haluat varata ajan koronatestiin. Tällä menettelyllä pystytään nopeuttamaan takaisinsoittoa niin koronanäyteajanvarauksesta kuin terveyden ja sairauden arvioinnissa.

Kun soitat numeroon 116 117 ja varaat aikaa koronanäytteen ottoon, pitää viesti kuunnella loppuun saakka.

Viestissä tulee ohje, kuinka toimia kun varataan aikaa koronanäytteen ottoa varten.

Sote suosittelee, että näytteenottoon varataan aika Omasote –palvelun kautta. https://omasote.kainuu.fi/