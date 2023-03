Kainuun pandemiayksikön toiminta päättyy – potilasmäärät laskeneet

Korona-aikana perustetun tilapäisen pandemiayksikön toiminta päättyy tänään Kainuussa, kertoo Kainuun hyvinvointialue.

Yksikkö on vastannut Kainuussa koronapandemian tartunnanjäljityksestä, Kajaanin koronanäytteenotosta sekä karanteeni- ja eristysmääräyksistä ja asiakasohjauksesta.

Koronaviruksen aiheuttama COVID19-epidemiatilanne ei tällä hetkellä edellytä erityisiä toimia. Tilanne on Suomessa tällä hetkellä rauhallinen, eikä odotettavissa ole viime vuoden kaltaisia epidemia-aaltoja.

Potilasmäärät ovat laskeneet huomattavasti sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa.

Sairastunutta tai virukselle altistunutta henkilöä ohjeistetaan toimimaan kuten muissakin hengitystieinfektioissa.

THL:n mukaan vuoden 2023 alussa koronan epidemiatilanne on rauhallisempi kuin kertaakaan omikronin aikana. Perusterveydenhuollon vuodeosastojen koronapotilasmäärät ovat laskeneet 90 prosenttia, ja myös erikoissairaanhoidossa laskua on ollut yli 80 prosenttia.

Mikä

Yleisohjeet hengitystieoireisille

Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, on suositeltavaa pysytellä kotona, kunnes oireet ovat selvästi vähentyneet ja kuume on poissa. Lisäksi suositellaan hyvän käsi- ja yskimishygienian noudattamista.

Hengitystieoireinen henkilö voi halutessaan tehdä koronaviruksen kotitestin.

Jos joudut oireisena liikkumaan kodin ulkopuolella, voit halutessasi käyttää hengityssuojainta (kirurginen suu-nenäsuojain tai FFP2 -maski) ja pitää etäisyyttä toisiin ihmisiin etenkin julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä.

Töihin, kouluun ja harrastuksiin suositellaan menemään, kun kuume on poissa ja oireet ovat selvästi lievittyneet

Tarvittaessa suositellaan työkyvyn arviointia ensisijaisesti työterveyshuollossa tai toissijaisesti omalla terveysasemalla.

Kiireettömään hoitoon suositellaan tulemaan vasta, kun hengitystieinfektion oireet ovat ohitse. Tarvittaessa ota yhteyttä hoitavaan yksikköösi lisäohjeiden saamiseksi tai ajan siirtämistä varten.

Jos oireet ovat vaikeat

Hätätilanteessa, esimerkiksi hengitysvaikeuksissa, tulee soittaa hätäkeskukseen 112

Mikäli tarvitsee päivystyksellistä hoitoa tai kiireellisen hoidon tarpeen arviointia, tulee soittaa päivystysapuun 116 117

Lisätietoja koronaviruksesta: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta