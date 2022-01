Kainuun prikaati: Oireettomat varusmiehet palaavat palvelukseen 7 päivän karanteenin jälkeen

Kainuun prikaati on tänään tiedottanut varuskunnan karanteenikäytännöistä.

Positiivisen koronanäytteen antaneet varusmiehet ovat erillään muista varusmiehistä lepo-osastolla seitsemän vuorokauden ajan.

Oireeton varusmies voi palata kahdeksantena päivänä normaaliin palvelukseen. Mikäli oireet jatkuvat vielä viimeisenä karanteenipäivänä, eristystä jatketaan oireiden keston ajan.

Jos koronatartunta on todettu lomilla, varusmies jää kotiinsa eristykseen 10 vuorokauden ajaksi. Hän voi palata normaaliin palvelukseen 11. päivänä jos viimeinen eristyspäivä on ollut oireeton.

Oireettoman tai vähäoireisen tartunnan jälkeen palvelus jatkuu normaalisti. Voimakasoireisesti sairastaneet varusmiehet aloittavat palveluksen uudestaan seitsemän vuorokauden fyysisellä helpotuksella.

Koronavirukselle altistuneet varusmiehet ovat muista erillisissä tuvissa karanteenimaisissa oloissa seitsemän vuorokautta.

Jos altistuneella ei ilmene oireita tänä aikana, seitsemäntenä päivänä annettu negatiivinen antigeenitesti päättää eristyksen. Jos oireita ilmenee eristyksen aikana, altistunut testataan heti.

Lomilla altistunut varusmies on karanteenissa seitsemän vuorokautta ennen kuin voi palata varuskuntaan. Oireettomat palaavat normaaliin palvelukseen 8. päivänä.

Varuskunnassa on tällä hetkellä todettu yhteensä 485 koronatapausta ja 466 varusmiestä on altistunut. Kotioloissa sairastuneita on 46 ja altistuneita 111.