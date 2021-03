Kainuun prikaatilla lisää koronatartuntoja – altistuneita varusmiehiä 220

Kainuun prikaatilla on tullut ilmi lisää tartuntoja. Prikaati on tänä viikonloppuna tiedottanut yhteensä kuuden varusmiehen koronatartunnasta.

Yksi tartunta todettiin perjantaina 12.3. Lauantaina 13.3. todettiin yhteensä viisi tartuntaa. Lauantaina todetut koronatartunnat liittyvät perjantaina todettuun tapaukseen.

Varuskunnassa erilleen muista varusmiehistä on asetettu sunnuntaina puolenpäivään mennessä yhteensä 220 altistunutta varusmiestä. Kaikki positiivisen koronanäytteen antaneet varusmiehet ovat varuskunnan terveysasemalla.

Kaikki altistuneet, jotka on viikonlopun aikana kartoitettu, ovat nyt erillään muista, eivätkä ole yhteyksissä muihin varusmiehiin, Kainuun prikaatin tiedottaja Satu Hujanen kertoo.

Kaikki altistuneet ovat tällä hetkellä prikaatilla.

Sunnuntaina lomavuoroltansa varuskuntaan palaavia varusmiehiä on ohjeistettu menemään suoraan omaan yksikköönsä, ja jos on vähänkään ylähengitystieoireita, heidän on mentävä kotipaikkakunnillaan koronatesteihin, eikä varuskuntaan saa tulla.

Prikaatilla on otettu käyttöön lepo-osasto, jonne altistuneita voidaan majoittaa. Hujasen mukaan osa altistuneista on yksikössä, josta tartuntaketju sai alkunsa, ja osa on lepo-osastolla.

Hujasen mukaan lomalta palaavien varusmiehien on turvallista tulla varuskuntaan, koska joukot pidetään erillään, kuten on pidetty jo vuoden ajan.

– Emme laita heitä samoihin tiloihin, joita esimerkiksi altistuneet ovat käyttäneet, ja meillä on tehostetut toimenpiteet. Tällaisiin tilanteisiin on varauduttu koko vuoden ajan, ja nyt sitten otetaan niitä toimenpiteitä sitä mukaa käyttöön, kun on tarve.

Näin suurta korona-altistuneiden määrää ei ole vielä Hujasen mukaan Kainuun prikaatilla koettu.

Kainuun sote tiedotti sunnuntaina, että perjantaina Kajaanissa todettuun koronaan tartuntaan liittyen on määrätty lisää karanteeneja.

Kajaanissa todettuun koronavirustartuntaan liittyen on tähän mennessä 21 kainuulaista henkilöä määrätty karanteeniin.

Kainuun keskussairaalan drive in -testauksen ajanvaraus palvelee ma-su klo 8 – 19 numerossa 040 165 0020. Koronatestaus on avoinna myös terveyskeskusten toimipisteissä näiden aukioloaikoina.

Tarkemmat ohjeet testiin hakeutumisesta sote.kainuu.fi/koronainfo.

Edit 14.3 klo 13.20: Lisätty tarkemmat tiedot tartuntojen ja altistuneiden määrästä sekä toimenpiteistä Kainuun prikaatilla. Lisätty tiedottaja Satu Hujasen kommentit.