Kainuun rajaseudun ihmiskohtalot esiin dokumentissa – kertojana on rajaseutupappi, joka työskenteli sotien jälkeen Suomussalmella

Kainuun rajaseudun ihmiskohtalot, seurakuntaelämä ja Vuokin rajaseutukirkko pääsevät esiin Rajaseutupappi -dokumentissa, joka saa tv-ensi-iltansa viikonloppuna.

Kokkolalainen Seppo Pulkkinen kuvasi toistakymmentä vuotta sitten dokumentin Heikki Vaahtoniemestä , joka työskenteli 1950–60-luvuilla pappina Suomussalmella ja Hyrynsalmella.

Dokumentissa nyt jo edesmennyt Vaahtoniemi palaa muistoissaan aikoihin, jolloin hän teki ensimmäistä pappisvirkaansa rajaseutupappina Suomussalmen Vuokissa vieden katsojat Raatteen tien, Vuokkijärven ja Kuivajärven rajakylän maisemiin.

Myös Hyryn kylässä käydään, johon kohdistui Neuvostoliiton partisaani-isku vuonna 1943.

Vaahtoniemi tapaa dokumentissa sota-ajat kokeneita suomussalmelaisia. Esimerkiksi Kasperi Raatevaara kertoo haastattelussa, kuinka Raatteen kylää kohtasi talvisodan ensimmäisenä päivänä ennennäkemätön kriisi.

– Dokumentti on sikäli aika harvinainen, että siinä kerrotaan sodanjälkeisestä ajasta rajaseudulla 1950-luvulla ja 60-luvun alussa. Luulen, että dokumentti ei vanhene, koska siinä on niin paljon historiaa, kertoo Seppo Pulkkinen, joka on kuvannut, ohjannut ja tuottanut Rajaseutupapin .

Pulkkinen tutustui Vaahtoniemeen Kokkolassa, missä tämä eli 1970-luvulta kuolemaansa saakka. Dokumenttiajatus syttyi Vaahtoniemen Rajatapauksia -kirjasta (2008), jossa kirkkoherra kertoo vuosistaan Ylä-Kainuussa. Pulkkisen mukaan rajaseutupapeista löytyy muutoin vain vähän tietoa.

– Siinä oli koskettavia tarinoita ja hyvää huumoria. Heikin tapa kertoa oli erikoinen – se on ehjää eikä siinä ole mitään turhaa, Pulkkinen kuvailee.

Liikkuessaan Vaahtoniemen kanssa Suomussalmella hän oppi, kuinka vaikeassa tilanteessa rajaseudun ihmiset olivat sota-aikana. Pelko oli elämässä koko ajan läsnä, mutta sitä ei näytetty ulospäin.

– Siellä ihmiset ovat aina joutuneet ensimmäisenä sodan kynsiin. Se oli sellaista pelkoa, että Stalinin kuva pidettiin varmuuden vuoksi talon seinällä, jos venäläiset sattuivat tulemaan. Ihmettelen, miten ihmiset kestivät asua siellä.

Pulkkisen mukaan Vaahtoniemi oli pappina pidetty. Kun sotien jälkeen ei ollut psykiatreja eikä psykologeja, papit lähetettiin huolehtimaan ihmisistä.

– Heikki sanookin dokumentissa, ettei se ollut mitään virkamiehen hommaa vaan koko perhe eli sitä elämää Suomussalmella. Hän todella halusi auttaa.

Työurallaan muutamia dokumenttielokuvia tehnyt Pulkkinen on kiitollinen siitä, että sai tehdä Rajaseutupapin , johon jäi muisto Vaahtoniemestä.

– Hän oli ystävällinen ja sydämellinen ihminen, samoin hänen vaimonsa. Nautin hetkistä, jotka sain viettää heidän kanssaan.

Dokumentti säilyttää jälkipolville muiston myös runonlaulaja Jussi Huovisesta , joka oli Heikki Vaahtoniemen hyvä ystävä. Keskustelujen lisäksi elokuvaan tallentui Huovisen haitarinsoittoa kotikylässään Hietajärvellä.