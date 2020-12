Kainuun rajoitukset pysyvät – kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat edelleen kiellettyjä

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokouksen osallistujamäärä on seuraavan kuukauden ajan enintään 20 henkilöä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää 19.12. alkaen tartuntatautilain nojalla kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Kainuun alueella 18.1.2021 saakka.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 20 henkilöä edellyttäen, että virusturvallisuus niissä voidaan varmistaa THL:n ja OKM:n 21.9.2020 annettua ohjetta noudattaen.

Määräys on voimassa ajalla 19.12.2020 - 18.1.2021, ja se koskee Kainuun alueen kaikkia kuntia. Avi kertoi päätöksestä torstaina.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto huomioi päätöstä tehdessään Kainuun alueellisten koordinaatiotyöryhmien kokonaisarvioita alueellisesta koronaepidemian tilanteesta ja suosituksia torjuntatoimiksi.

Kahden viimeisen viikon aikana COVID-19 -tapausten ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on ollut Kainuussa 9,7. Tautitilanne muuttuu päivittäin.

Kainuuseen saavutaan juhlapyhien ajaksi eri puolilta Suomea myös alueilta, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on huomattavan korkea. Joulun ja uudenvuoden aikaan on perinteisesti järjestetty isoja yleisötilaisuuksia (esimerkiksi ilotulitukset), joissa viruksen leviämisen riski on suurentunut.

Vaikka Kainuussa ollaankin epidemian perustasolla, rajoitusmääräyksellä halutaan minimoida yleisötilaisuuksien yhteyteen liittyvää yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen riskiä.

Jos tartuntatautitilanne muuttuu äkillisesti, kunta voi tehdä tiukempia rajoituksia ja paikallisilla torjuntatoimilla voidaan tehokkaasti estää tautiryvästymien leviämistä. Epidemiologisen tilanteen muuttuessa myös aluehallintovirasto voi arvioida tilannetta uudelleen ja tehdä mahdollisen rajoitusmääräyksen useiden kuntien alueelle.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kuntien, sairaanhoitopiirien sekä muiden toimijoiden yhteistyö on toiminut erinomaisesti, ja aluehallintovirasto yhteen sovittaa tartuntatautien torjuntatyötä alueella erilaisissa epidemiologisissa tilanteissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hybridistrategian mukaan epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimenpitein. Epidemiatilanteen heikentymiseen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti ottamalla käyttöön tehokkaita ja epidemiologisesti tarkoituksenmukaisia lisätoimenpiteitä. Alueelliset torjunta- ja rajoitustoimet ovat avainasemassa tartuntojen leviämisen estämiseksi, jotta tilanteen eteneminen saadaan pysäytettyä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen tarkoituksena on ehkäistä alueellaan yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ja tartuntatautitilanteen pahenemista. Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontaktiin keskenään. Yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa tartunnan torjuntatoimista on välttämätöntä huolehtia.

Tiukempia rajoituksia on voimassa muun muassa Pohjois-Pohjanaan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueella, joissa kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty.