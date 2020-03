Kainuun rinnekeskukset menevät kiinni koronaviruksen vuoksi

Lapin suurten hiihtokeskusten sekä Kuusamon Rukan perjantaina iltapäivällä antama ilmoitus sulkea hiihtokeskukset viimeistään ensi viikon lauantaina 28.3. pisti tilanteen myös Kainuussa uusiksi.

Hiihtokeskuksista Paljakka sulkee sekä hotellinsa, ravintolansa että rinteensä ehkä jo tänä lauantaina tai viimeistään sunnuntaina. Ukkohalla pitää perjantai-illan tiedon mukaan rinteet ja hotellit auki yhtä pitkään kuin Lapissa ja Koillismaalla. Vuokatinrinteet sulkee sekä rinteet että ravintolat toimitusjohtaja Lauri Suutarisen mukaan viimeistään ensi viikon lauantaina. Tarkemman tiedotteen Suutarinen lupaa asiasta tämän viikon lauantaina.

– Ukkohallassa seurataan tilannetta ja viranomaisten ohjeita päivittäin ja päätetään viikko kerrallaan aukiolosta, eli rinnekausi jatkuu ainakin 28.maaliskuuta saakka, Hiihtokeskus Ukkohallan toimitusjohtaja Kimmo Kyhälä kommentoi tuoreeltaan.

Hotelli Paljakan ja rinnekeskuksen yrittäjänä toimivaa Mika Puuronen on jyrkempi.

– Ohjeistus, joka valtiovallalta on tullut, on niin vahva, että ei me voida kikkailla, että tien toisella puolella noSin kymmenen henkeä ja tien toisella puolella vähemmän. Se olisi jo moraalisesti väärin. Tilanne vaikeuttaa kaikkia ihan samalla tavalla, Puuronen sanoo, jos kohta lisääkin, että tilanne on katastrofi kaikille.

Hänen mukaansa tulee luottaa valtiovaltaan ja pitää järki päässä. Kainuussa on paljon varttuneempaa väkeä. Nyt pitää ottaa hattu kouraan ja katsoa syksyllä, ollaanko pystyssä vai ei.

– Tässä ollaan kuitenkin kaikki samassa liemessä ja on isommat asiat kyseessä. Ei ne riskit ole jotenkin pienemmät, jos olet pienempi. Ne ovat ihan samat. Pitää kattoo peilliin, että mitä asian eteen voi tehdä.

Puurosen mukaan Lapin ilmoitus oli vain ajan kysymys. Paljakassa annettiin perjantaina ilmoitus yt-neuvotteluista perjantaina. Se koskee mahdollisia lomautuksia niin ravintola-, hotelli- kuin rinnehenkilökunnankin osalta.

– .Minusta se on ihan selkee. Kun puhutaan ravintoloista ja rinteistä, ne kulkee käsi kädessä. Tai että jos menet hississä eri kapulaan, se oisi muka sillä selvä. Ei se vaan mene niin, Puuronen katsoo.

Hänen mukaansa hallituksen linjaus on ihan oikea. Mutta se, että tavallaan siirretään vastuuta kunnille ja yrityksille, on väärin. Julkisista tiloista puhuminen on vähän kuin siirtämistä vastuuta kuulijalle.

Kainuun hotelleissa ja matkailukeskuksissa kevätkausi olisi vuoden parasta aikaa, jolloin täytetään kassaa hiljaisemman kauden ja investointien varalle. Nyt käytännössä kaikki kevään tapahtumat, ryhmät, yritysten tyky-päivät ja kokoukset oli peruttu jo ennen kuin perjantaina iltapäivän tietoa Lapin hiihtokeskusten sulkemisesta.

– Yleisesti voi sanoa, että jos tämä ei ole matkailua vielä pysäyttänyt, niin lähelle kuitenkin, Kimmo Kyhälälä luonnehti jo perjantaina aamupäivällä tilannetta.

Kainuun hiihtokeskuksissa elettiin alkuiltapäivästä vielä melko normaalia arkea, mutta esimerkiksi Ukkohalassa oli ravintolassa lopetettu buffet-tarjoilu ja siirrytty annostarjoiluun ja iltatapahtumat peruttu.

– Matkailun kriisiaika on edessä. Siitä ei pääse mihinkään, Kyhälä sanoi.

Ukkohallassa oli ravintolan ja hotellin henkilöstölle annettu lomautusvaroitus, joka koski 10 – 15 ihmistä. Paljakassa yt-neuvotteluista annettiin ilmoitus perjantaina, Vuokatissa alkuviikosta.

Yksittäisiä ihmisiä matkailu- ja hiihtokeskuksissa, myös Ukkohallassa, oli vielä perjantaina kohtuullisen paljon ja pääsiäisen varaustilanne kohtuullisen hyvä. Käytännössä varaustilanne oli jo pysähtynyt. Uusia varauksia ei ollut tullut.

– Pientä virtaa on toki ollut niinkin päin, että kun ulkomaanmatka on peruuntunut, osa on todennut, että tulee lähikeskukseen ulkoilemaan, hiihtämään tai mökkeilemään. Kyhälä sanoi tuolloin.

– Totta kai tämä on vaikuttanut ja on vaikuttanut paljon, Holiday Club Resortsin palveluliiketoiminnan johtaja Marko Hiltunen kertoi Vuokatissa sijaitsevan Katinkullan tilanteesta perjantaina alkuiltapäivästä.

Ensimmäinen aalto oli hänen mukaansa se, että yritykset peruivat tilaisuutena ja kokoukset peruttiin.

Lomaosakehuoneistoissa omistajat tulevat mahdollisesti omille viikoilleen ja Villas-huoneistoissa on vuokralaisia, jotka tulevat ehkä ulkoilemaan, hiihtelemään ja mökkeilemään. Mutta hotellissa on tilaa.

– Nyt on erilainen vuosi, erilainen pääsiäinen. Normaalisti olisi varmaan ihan täyttä, mutta nyt varmaan puolet suunnilleen on peruttu, Hlltunen totesi ennen Lapin hiihtokeskusten ilmoitusta.

Matkailukeskus Paljakan Juha Haanela kertoi, perjantaina aamupäivällä että lomamökkien ja Villojen osalta tuleva viikonloppu on täynnä ja pääsiäisen varaustilanne 80 prosenttia. Matkailukeskuksella on mökkejä välityksessä yhteensä 15.

– Peruutuksia tulee koko ajan, mutta myös uutta varausta jonkin verran, Haanela kommentoi.

Myös Osuuskauppa Maakunnan hotelleissa Kainuussa tilanne on hankala. Matkailu- ja ravitsemiskaupan johtajan Pasi Tolosen mukaan peruutuksia on tullut enemmän kuin uusia varauksia.

– Varauskanta pienenee, kun se normaalisti ruukaa kasvamaan, kun jotakin ajankohtaa kohti mennään. Sama koskee pääsiäistä. Varaustilanne on tänään pienempi kuin eilen ja eilen se oli pienempi kuin toissapäivänä. Koko ajan suunta on alaspäin, Tolonen kertoi torstaina.

Suomen Hiihtokeskusyhdistys on antanut laskettelukeskuksiin omat suosituksensa. Hisseihin esimerkiksi mennään vain oman porukan kanssa tai pidetään vähintään metrin väli. Sairaana rinteeseen ei tulla. Riskiryhmiin kuuluvien suositellaan pitämään tauko lasketteluharrastuksestaan.

– Näiden ohjeiden ja viranomaisten suositusten mukaan mennään, Vuokatinrinteiden toimitusjohtaja Lauri Suutarinen sanoi.

Suutarisen mukaan on selvää, että koronavirus näkyy myös Vuokatinrinteillä.

– En osaa suoraan sanoa, paljonko se vaikutus on, mutta ensi viikko on esimerkiksi venäläisten hiihtolomaviikko ja jos rajat ovat kiinni, niin...Suutarinen hymähti päivällä.

Kaikki rinteet ovat Vuokatissa auki, mutta kaikki kevään rinnetapahtumat on peruttu ja Lastentalo Hupila sekä Max Snow World -lumileikkimaa ovat kiinni.

– Vaikutuksia on myös hiihtokoulussa tarjottaviin palveluihin. Tietysti desinfioidaan myös extra paljon ja asiakaspalvelutilanteisiin on kiinnitetty huomiota, Suutarinen listaa.