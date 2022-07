Kainuun Sanomien toimittaja ylipuhui teatterikonkari Juha Hurmeen käsikirjoittamaan Kajaanin kaupunginteatterille suurteoksen Eino Leinosta

Juha Hurmeen uusin sooloteos sai onnistuneen kantaesityksensä Kajaanin Runoviikolla, jota Hurme kehuu upeaksi tapahtumaksi. Kehunsa saavat myös Hurmeelle tutut Kajaani ja kaupunginteatteri, joten toimittaja tarttui tilaisuuteen. Lopputuloksena on mahtava sopimus.

– Olo on kuin pikkupoikana, kun on juuri ollut kolttosten teossa, Juha Hurme virnistää Kajaanin pääkirjastossa.

Hurmeen huikaiseva Tätä runoa et halua kuulla -esitys on juuri päättynyt. Luentoa, stand upia ja hulvatonta runonlausuntaa yhdistelevä show on taattua Hurmetta: sen…