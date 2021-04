Kajaanissa on todettu sunnuntaina kaksi uutta koronatartuntaa, Kainuun sote kertoo tiedotteessaan.

Molemmat sairastuneet ovat aiemmin karanteenissa olleita henkilöitä. Tapaukset liittyvät viime viikon laajempaan ryppääseen. Kummastakin tartunnasta määrättiin yksi lähipiirissä altistunut karanteeniin.

Huhut vakavista rokotereaktioista Kainuussa ovat perättömiä

Kainuussa on liikkeellä huhu, että terveysviranomaiset salailevat tietoa koronarokotuksen aiheuttamasta kuolemantapauksesta, Kainuun sote kertoo tiedotteessaan maanantaina.

Kainuun sote toteaa tiedotteessaan, että Kainuussa ei ole tiedossa yhtään sairaalahoitoa vaativaa rokotereaktiota tai kuolemaa ja pyytää, että kansalaisten huolta ei lisättäisi perättömiä tietoja levittämällä.

– Suomessakin on tapauksia, jossa ajallinen yhteys jo muutoin heikossa kunnossa olevan rokotukseen tiedetään. Ikä on samalla tärkein yksittäinen riskitekijä sekä vakavaa koronavirusinfektiota että kuolemaa ajatellen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että rokote olisi aiheuttanut kuolemaa. Ikäihmisten rokotukset vähentävät tehokkaasti koronavirusinfektiosta johtuvaa kuolleisuutta. Tämä ilmiö on jo nyt nähtävissä valtakunnallisesti. Edelleen on korostettava, että kaikilla käytettävissä olevilla koronarokotteilla hyödyt ovat kiistattomasti suuremmat kuin niiden mahdolliset haittavaikutukset, pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari toteaa soten tiedotteessa.

Runsaasti kyselyitä rokotusjärjestelyistä

Kysymykset koronarokotteisiin liittyen lisääntyvät edelleen, sote kertoo tiedotteessaan.

Kainuun sote vastaa esitettyihin kysymyksiin mahdollisimman pian, mutta viivettä voi esiintyä.

Soten maanantaina julkaisemaan tiedotteeseen on koottu yleisimmät kysymykset sekä vastaukset niihin.

Voinko valita rokotteeni?

– Rokotusten ottaminen on vapaaehtoista, eikä rokotteiden valinta ei ole tällä hetkellä mahdollista.

Miksi rokotukset eivät edisty nopeammin?

– Rokotukset järjestetään ajanvarauksella käytettävissä olevien rokkoaineiden ja rokottajien mukaan.

Miksi ette tiedota enemmän?

– Kainuun sote tiedottaa päivittäin koronaan liittyvistä asioista; rokotetieto on koottu verkkosivuille, jonka lisäksi viikoittain paikallislehdissä ilmoitetaan rokotusvuorossa olevat.

Miksi ette vastaa puheluihin nopeammin?

– Puhelujonoa puretaan mahdollisimman pian. Henkilöstöä ei ole lisättäväksi ilman vaikutuksia muihin palveluihin. Rokotusvuorossa olevat voivat varata rokotusajan ilman odotusta Omasoten nettipalvelusta.

Minkä rokotteen tulen saamaan?

– Vuonna 1951 ja sitä ennen syntyneet rokotetaan Kainuussa mRNA-valmisteilla (joko Pfizerin tai Modernan rokote) ja 1952–56 syntyneet sairausriskiryhmään kuuluvat rokotetaan AstraZenecalla. Kainuussa rokotetaan tällä hetkellä vain näitä kahta ryhmää; rokotukset laajenevat rokotteiden saatavuuden mukaan.

Kenelle AstraZenecaa ei anneta?

– Toistaiseksi AstraZenecan rokotetta ei anneta alle 65-vuotiaille, eikä 65 vuotta täyttäneille, jotka ovat aikaisemmin sairastaneet aivolaskimotukoksen eli sinustromboosin (diagnoosikoodi I63.6) tai hepariinihoitoon liittyvän trombosytopenian eli verihiutaleniukkuuden (HIT). Aikaisemmin sairastettu aivoinfarkti, aivoverenvuoto tai lukinkalvonalainen vuoto ei ole este rokotteen antamiselle. Myöskään aikaisemmin sairastettu keuhkoveritulppa tai syvä laskimotukos esimerkiksi alaraajoissa ei ole este AstraZenecan rokotteen antamiselle.

Minulla on ollut erilaisia sairauksia, kuulunko riskiryhmään ja saanko rokotteen?

– Vakavalle koronataudille altistavat sairaudet on määritelty kansallisesti ja listaus niistä on esitetty rokotusinfossa. Ohjeita seuraamalla löytyy vastaukset useimpiin kysymyksiin.

Miksi en saa rokotetta, kun muualla/muut henkilöt jo saavat?

– Rokotusjärjestys on säädetty Valtioneuvoston asetuksella, jota tarkentavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeet. Rokotteiden saatavuuden vaihtelut ja käyttöön liittyviin ohjeisiin tehtävät muutokset vaikuttavat rokotusten toimeenpanoon. Suomessa kuntien välillä on eroja toimeenpanon yksityiskohdissa, mutta periaatteet ovat valtakunnallisesti yhtenevät.

Edit 12.4 klo 12.07 Kysymykset lisätty.