Kainuun sote huolissaan pahentuneesta koronatilanteesta: "Emme pysty nyt suoriutumaan tavanomaisista tehtävistä, vaan kiireetöntä toimintaa on pakko supistaa"

Kainuun soten mukaan tästä viikosta on tulossa tartuntamäärien osalta korkein koko pandemian ajalta. Hoito- ja hoivalaitoksissa on todettu runsaasti koronatartuntoja.

Torstaina Kainuussa todettiin 211 positiivista koronatestitulosta, kertoi Kainuun sote perjantaina.

Sen mukaan tästä viikosta on oletettavasti tulossa tartuntamäärien osalta korkein pandemian ajalta. Keskiviikkona Kainuussa todettiin 230 positiivista testitulosta.

– Kuten valtakunnallisesti on todettu, tilanne vaihtelee eri puolilla Suomea. Kokonaisuutena katsoen tilanne onkin helpottumassa, mutta Kainuussa epidemia kiihtyy, Kainuun soten johtajaylilääkäri Ritva Kanervo toteaa.

– Ongelma ei sinällään ole perusterveiden ihmisten lieväoireinen sairastaminen, vaan tapausmäärien vaikutukset hoitojärjestelmään ja henkilökunnan poissaoloihin. Emme pysty tällä hetkellä suoriutumaan tavanomaisista tehtävistä, vaan kiireetöntä toimintaa on pakko supistaa, hän jatkaa.

Sote korostaa, että erityisesti riskiryhmiin kuuluvia on edelleen suojattava. Hoito- ja hoivalaitoksissa on todettu runsaasti koronatartuntoja, jotka voivat aiheuttaa vakavia oireita henkilöille, joilla on muita sairauksia tai heikko yleistila.

Koronavirusinfektioissa erityisesti rokottamattomilla on kohonnut riski sairastua vakavasti.

Lomien päättyessä on syytä erityiseen varovaisuuteen

Kainuun sote muistuttaa edelleen koronavarotoimien tärkeydestä sekä voimassa olevista ohjeista ja määräyksistä. Tartuntariski kasvaa lisääntyneiden lähikontaktien myötä, joten erityisesti lomien päättyessä on syytä erityiseen varovaisuuteen.

Terveysturvallisuusohjeiden noudattamista kuten kasvomaskien käyttöä, hyvää käsihygieniaa ja turvavälien säilyttämistä on jatkettava. Oireisena ei tule altistaa muita töissä, koulussa tai harrastuksissa, vaan sairastaa kotona ja tarvittaessa tulee hakeutua koronatestiin.

Tartunnanjäljityksessä on ruuhkaa sekä kontaktointeihin että kysymyksiin ja todistuksiin liittyen. Tartuntatautipäivärahan edellytyksenä olevan todistuksen voi kirjoittaa myös muu terveydenhuollon ammattilainen kuin tartuntatautilääkäri; esimerkiksi työterveyshoitajan tai -lääkärin todistus riittää KELA:lle, mikäli terveydenhuollon koronatestitulos on todennettu.

Mikäli henkilöllä on edellä mainittu mahdollisuus, tämän vuoksi ei tarvita erillistä yhteydenottoa Kainuun soten tartunnanjäljitykseen.

Muutoksia terveydenhuollon palveluissa

Sote korjaa torstaista tiedotettaan: Suomussalmen terveysaseman vastaanottotoiminta on suljettu nyt viikonloppuna 12–13.3. Alkuviikolla kiireetöntä toimintaa joudutaan supistamaan muilta osin. Suomussalmella myös vuodeosastokapasiteettia on rajattu tavallista pienemmäksi.

Kainuun keskussairaalassa kiireetöntä toimintaa on jouduttu supistamaan muun muassa leikkaus- ja poliklinikkatoiminnan osalta.

Kainuun sote tiedottaa koronatilanteesta seuraavan kerran maanantaina.