Kainuun sote jatkaa kiireettömien palveluiden supistamista – "Erityisen hankala tilanne on kotihoidon palveluissa ja KAKSin teho-osastolla"

Henkilöstön sairauspoissaolojen sekä edelleen jatkuvien työtaistelutoimien vuoksi Kainuun sote jatkaa kiireettömien toimintojen supistuksia 24. huhtikuuta saakka. Päätös koskee erikoissairaanhoidon poliklinikoiden ja perusterveydenhuollon vastaanottoja, suunniteltua leikkaustoimintaa sekä kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintoja.

Kuhmossa on jouduttu sulkemaan röntgentutkimukset ainakin ensi viikon tiistaihin saakka. Tarvittaessa kiireellisiä kuvauksia tehdään joko Sotkamossa tai keskussairaalassa.

Lisäksi myös Sotkamossa varaudutaan terveyskeskussairaalan osastokapasiteetin väliaikaiseen pienentämiseen, mikäli lisähenkilöstöä ei saada.

– Muutoin erityisen hankala tilanne on kotihoidon palveluissa sekä KAKSin teho-osastolla, joissa henkilöstövaje on suurta. Järjestelyillä on pystytty toimimaan, mutta esimerkiksi lakkotilanteessa emme pysty enää ottamaan vastaan muualta tulevia potilaita sairaalahoitoon, kertoo kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto .