Kainuun sote lähettää koronarokotuksista muistutusviestejä – toinen rokotusannos puuttuu vielä 7 000 rokotusikäiseltä henkilöltä

Kainuun sote lähettää koronarokotuksista muistutuksia tekstiviestitse niille rokotusikäisille, joiden yhteystiedot sillä on käytössä.

Tiistaina tullut tekstiviesti alkaa näin: "Muistutus! Kuulut ikäryhmään, joka on koronarokotusvuorossa." Viestissä kerrotaan, että jos on jo saanut rokotuksen tai varannut ajan, viesti ei aiheuta toimenpiteitä. Muita kehotetaan hakeutumaan pop up -rokotuspisteisiin. Viestissä muistutetaan myös toisen rokoteannoksen ottamisesta.

Kainuussa on lukuisia avoimia rokotuspisteitä. Niiden aukioloajat löytyvät Kainuun soten verkkosivulta .

Laajimmat aukioloajat ovat Kajaanin Prisman rokotuspisteessä, joka on avoinna maanantaista perjantaihin kello 11–19 ja lauantaisin kello 10–14.

Rokotuksiin pääsee ilman ajanvarausta.

Toinen annos puuttuu tuhansilta, jotta päästäisiin edes kohtuulliseen kattavuuteen

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoo tiistaiaamun tiedotteessaan, että ajanvaraukset huomioiden toinen rokotusannos puuttuu Kainuussa noin 7 000 rokotusikäiseltä henkilöltä, jotta rokotuskattavuus olisi kohtuullisella 80 prosentin tasolla.

Erinomaisena väestötason kattavuutena voidaan hänen mukaansa pitää yli 90 prosentin osuutta.

Kuntien välillä eroja

Kainuun kunnista koronarokotusten kattavuus on parasta Hyrynsalmella, Ristijärvellä ja Suomussalmella, joissa soten mukaan lähes 90 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä on saanut ensimmäisen annoksen.

Kainuun muissa kunnissa osuus on yli 80 prosenttia.

Toisen annoksen kohdalla matalin rokotuskattavuus, 60 prosenttia, on Kajaanissa, jossa myös väestörakenne on nuorempi.