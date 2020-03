Kainuun sote muistuttaa yli 70-vuotiaita välttämään kontakteja muihin ihmisiin

Kainuun sote muistuttaa yli 70-vuotiaita velvoitteesta pysyä erillään muista ihmisistä. Valtioneuvosto on kehottanut yli 70-vuotiaita välttämään liikkumista kodin ulkopuolella, koska se lisää tartuntariskiä.

"Mikäli on välttämätöntä käydä kaupassa, apteekissa, terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Muihin ihmisiin on pidettävä etäisyyttä vähintään metrin verran", Kainuun sote ohjeistaa.

Yli 70-vuotiaiden ulkoilu on mahdollista sosiaalisia kontakteja välttäen. Sen sijaan lapsia ikäihmisten ei tule hoitaa.

Apua tarjoavat useat järjestöt, kuten Suomen Punainen Risti, asukas- ja kyläyhdistykset sekä muut vapaaehtoiset. SPR alkaa koordinoida vapaaehtoistyötä ja toimii viranomaisten apuna Kainuussa. SPR:n vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua järjestön verkkosivuilla. Apua voi tarjota myös Koti-Kajaanin ja Kainuun Nuotan yhteiskampanjassa. Kainuun Nuotta vastaanottaa ilmoittautumisia auttajaksi ja Koti-Kajaani julkaisee avuntarjoukset maksuttomina ilmoituksina,

Ikäihmisten kannattaa hyödyntää myös yritysten kotiin kuljetusta. Lisäksi monet kaupat ovat suunnanneet aukioloaikoja yli 70-vuotiaille.