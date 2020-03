Kainuun sote pyytää keskeyttämään vapaa-ajan matkailun Kainuuseen pandemian ajaksi – tartuntoja ei edelleenkään ole todettu Kainuussa

Kainuun sote pyytää keskeyttämään vapaa-ajan matkailun Kainuuseen pandemian ajaksi.

Maanantaina päivällä lähettämässään tiedotteessa se kertoo, että Kainuun sote on varautunut kainuulaisten koronaepidemian hoitoon, "mutta lähipäivinä Kainuuseen suurissa määrin saapuneiden matkailijoiden ja mökkiläisten hoitoon ei ole valmiutta, eikä siihen voida varautua".

Soten mukaan on myös vaarana, että muualta tulevien henkilöiden ja matkailijoiden saapuessa myös koronavirustartunnat lisääntyvät

Kainuun Sanomat pyysi tarkennusta Kainuun soten vs. viestintäpäälliköltä Marko Lipposelta . Hänen mukaansa pyyntö vapaa-ajan matkailun keskeytykseen koskee myös jo Kainuuseen tulleita vapaa-ajan matkailijoita ja mökkiläisiä.

Hän painottaa, että vetoomus on tehty näiden omaa parasta ajatellen. Ongelmia tuottaa esimerkiksi se, ettei matkailijoiden määrä ole tiedossa mahdollisen hoidon tarpeen ja siihen varautumisen kannalta.

Hallitus on vedonnut kansalaisiin, että kaikkea tarpeetonta liikkumista vältetään.

Suomi on ollut poikkeusoloissa viikon ajan koronavirustilanteen takia.

Kainuussa ei ole todettuja tartuntoja

Kainuun sotessa koronavirustestejä tehdään päivittäin. Sen mukaan niitä on tähän mennessä tehty noin sata, eikä todettuja tartuntoja ole Kainuussa yhtään.

Kaikkien testien tuloksia ei ole vielä saatu. Koronatartuntoja, jotka eivät ole vaatineet yhteydenottoa terveydenhuoltoon on erittäin todennäköisesti myös Kainuussa, joten valtakunnallisia ohjeita lähikontaktien välttämisestä on syytä noudattaa. Hallitus on antanut ihmisille erittäin vahvat suositukset lähikontaktien välttämisestä, jotta tauti ei leviäisi ja riskiryhmiin kuuluvat eivät vaarantuisi, sote muistuttaa tiedotteessaan.

Edit 23.3. kello 14.20: poistettu ensihoitoa koskeva kohta ja lisätty virke, että ongelmia voi syntyä, jos matkailijoiden määrä ei ole tiedossa.