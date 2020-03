Kainuun sote: Tehohoitopaikat riittävät

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon vs. terveysjohtaja Kristiina Kananen arvioi, että Kainuun tehohoitokapasiteetti riittää koronaepidemian aikana.

Kainuun keskussairaalassa on normaaliolosuhteissa viisi raskaan tehohoidon paikkaa ja kymmenen valvontapaikkaa. Tämä kapasiteetti pystytään Kanasen mukaan kaksinkertaistamaan tarpeen vaatiessa.

Myös hengityskoneita riittää tehohoidon tarpeisiin siinäkin tilanteessa, että tehohoitopaikkojen määrä joudutaan lisäämään.

"Meidän laskelmiemme mukaan pystymme hoitamaan kaikki kerralla hoidossa olevat", Kananen sanoo.

Hänen mukaansa laskelmissa on huomioitu myös Kainuun vanhuspitoinen väestö.

Kainuun sote on jo tehnyt valmisteluja keskussairaalan vanhan siiven potilastorniin, jotta sinne voidaan perustaa tarvittaessa 100 hoitopaikkaa potilaille.

Kanasen mukaan nämä hoitopaikat ovat käytössä muutaman päivän sisällä, mikäli tarve vaatii.

Vanhan sairaalan torniin tulee kaikkiaan 100 potilaspaikkaa, jotka on tarkoitettu lisäresurssiksi toipumassa olevia potilaita varten. Kuva: Miika Manninen

Kainuussa on tiistaiaamun tietojen mukaan todettu yhteensä neljä varmistettua koronatapausta. Tiedot ovat peräisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta. Kanasen mukaan kaikki tähän mennessä varmennetut tapaukset ovat hyväkuntoisia, eivätkä vaadi sairaalahoitoa.

Hän kertoo, että nykyisen arvion mukaan tehohoitoon mahdollisesti joutuvien kohdalla ei tarvitse tehdä valintaa siitä, kenelle hoitoa annetaan ja kenelle ei, siinäkään tilanteessa, että sairastuneiden määrä lisääntyy ja tehohoidon tarve kasvaa.

"Ei tarvitse tehdä erityistä valintaa. Sitä hoitovalintaa tehdään toki jo nyt. Jokaisen hoidettavan kohdalla arvioidaan, että kestääkö potilas hoitoa tai hyötyykö hän siitä", Kananen lisää.

Kainuun soten tilannearviointi perustuu THL:n arvioihin. THL:n mukaan noin puolet suomalaisista sairastaa koronaviruksen aiheuttaman covid19-taudin jossain vaiheessa epidemiaa. Tämän arvion toteutuessa Kainuun noin 73 000 asukkaasta taudin sairastaisi suoralla laskukaavalla noin 36 500 ihmistä.

"Tässä täytyy muistaa, että suurin osa sairastaa sen lievänä tai huomaamattaan", Kananen huomauttaa.

Kainuun sote on jo aloittanut rekrytoinnin, jossa haetaan sijaisia sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin.

"En osaa vielä sanoa tarkkaa saldoa viime lauantain ilmoitukseen liittyen, mutta opiskelijoita ja jo eläkkeelle jääneitä työntekijöitä on ilmoittanut olevansa käytettävissä", Kananen kertoo.

Vanhan sairaalan huoneet ovat jo valmiiksi varustettuja. Kuva: Miika Manninen.

Koronaepidemiaan liittyviä arviota on tehty muuallakin kuin THL:ssä.

Helsingin Sanomat kertoi 27.3. Aalto-yliopisto julkaisemasta arviosta koronaepidemian vaatimasta sairaala- ja tehohoitotarpeesta. Sen mukaan 3. huhtikuuta Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa vähimmillään 154 ihmistä ja enimmillään 500 ihmistä. Näistä tehohoidossa olevien potilaiden määrä olisi tuolloin vähimmillään 39 ja korkeimmillaan 159.

Aalto-yliopiston tutkijaryhmä on käyttänyt arviossaan tietoja sairaalahoidossa olevista potilaista ja tartuntamäärien kehityksestä, sekä kansainvälistä tietoa siitä, kuinka iso osa tartunnan saaneista joutuu sairaalahoitoon.

Aalto-yliopiston arvio sairaala- ja tehohoidon tarpeesta on suurempi kuin THL:n arvio. Tutkijaryhmän mukaan arvioiden toteutuminen elää pitkälti sen mukaan, kuinka kansalaiset nyt toteuttavat hallituksen antamia ohjeita ja liikkumiseen liittyviä rajoituksia.

Myös Kainuun sote muistuttaa, että jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä.

Tästä syystä jokaisen kansalaisen tulisi nyt välttää ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pitää vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin.

Lisäksi jokaisen tulisi huolehtia korostetusti omasta käsi- ja yskimishygieniastaan.

Suomessa on vahvistettu yhteensä 1384 koronatapausta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on vahvistettu yhteensä 1 384 koronatapausta tiistaina aamulla päivitettyjen tietojen mukaan. Niistä neljä on löydetty Kainuusta.

Suurin osa tautitapauksista sijoittuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle, jossa on tiistaihin mennessä vahvistettu yhteensä 896 tapausta.

Toiseksi eniten tapauksia on Pirkanmaalla, jossa on varmennettu yhteensä 106 tapausta. Kainuun lähimaakunnista Pohjois-Pohjanmaalla on havaittu 58 tapausta ja Pohjois-Savossa 29 tapausta. THL:n mukaan tartuntoja on kuitenkin todennettuja tapauksia enemmän, koska osa sairastaa taudin oireettomana tai lievänä.

Ikäryhmittäin verrattuna lukumääräisesti eniten tartuntoja tähän mennessä varmistetuista tapauksista on löydetty 50 – 59-vuotiailta, yhteensä 296 tartuntaa. Vähiten tartuntoja on löydetty 0 – 9-vuotiailta, yhteensä 17 tartuntaa. Suomessa on maanantaihin mennessä tehty yli 21 000 näytteenottokriteerit täyttävää testiä.

THL:n mukaan maanantaina löydettiin 71 uutta todennettua tapausta. Lukemat ovat lähes puolittuneet lauantaista, jolloin maassa todettiin 138 uutta tapausta.

Maanantain tietojen mukaan sairaalahoidossa oli silloin 143 potilasta, joista 49 oli tehohoidossa. Suomessa oli maanantaihin mennessä kuollut 13 ihmistä covid19-tautiin.