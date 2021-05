Kainuun sote vastaa: Kuolinsyyn selvittämisen lainsäädäntö syytä päivittää

Vastauksena Pirkko Komulaisen tiedusteluun ( KS 8.5.) kuoleman toteamisessa ja poliisin osallistamisessa noudatetaan Kainuun sotessa seuraavaa menettelyä.

Henkilön menehtyessä ennalta odotetusti ja elvytyskiellon voimassa ollessa voidaan vainaja siirtää kylmiöön odottamaan ulkotarkastusta. Kuolema todetaan ja tarvittavat merkinnät ja asiakirjat laaditaan virka-aikana lääkärin toimesta.

Milloin kuolema on odottamaton, todetaan kuolema ja arvioidaan kuolinsyyn selvitystarve viivytyksettä ajankohdasta riippumatta. Ympärivuorokautinen ulkotarkastusvalmius on pelkästään Kainuun keskussairaalassa. Mikäli muu kuin tautikuolema on mahdollinen, määrää poliisiviranomainen tehtäväksi oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen.

Ellei ole syytä epäillä muuta kuin luonnollista tautikuolemaa mutta tiedossa ei ole kuolemaan johtavaa perussairautta, pyydetään vainajan omaiselta lupa lääketieteelliseen kuolinsyyn selvittämiseen, ruumiinavaukseen. Epäselvissä tilanteissa konsultoidaan aina oikeuslääkäriä.

Presidentti Kekkonen on vahvistanut 1970-luvulla edelleen voimassa olevan lain ja asetuksen kuolinsyyn selvittämisestä. Pian 50 vuotta täyttävää lainsäädäntöä tulee päivittää vastaamaan ympärivuorokautisen lääkäripäivystyksen keskittymistä pääsääntöisesti maakuntakeskuksiin 1. 1. 2015 voimaan tulleen päivystysasetuksen myötä.

Olli-Pekka Koukkari

terveysjohtaja, pandemiapäällikkö

infektiosairauksien erikoislääkäri

Kainuun sote