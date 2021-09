Kainuun sote vastaa Matti Mularille: Terveysasemien vastaanottotoiminnan uudistaminen Kainuun sotessa

Matti Mulari totesi terveyskeskustoiminnan menneen hulluksi, esimerkkinä Suomussalmi (KS 21.9.).

Kainuun soten tavoitteena on palvella asiakkaitaan hyvin ja varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuus ja oikea-aikaisuus. Seuraavaa kymmentä vuotta ajatellen Kainuun sote on muutosten edessä, mikäli se haluaa muuttuvassa ympäristössä palvella asiakkaitaan laadukkaasti, vastata sote-uudistuksen vaateisiin ja toimia itsenäisenä sote-palvelujen järjestäjänä.

Taloudellisten ja henkilöresurssien rajallisuus tiedetään, joten näiden varaan sote-palvelujen kehittämistä ei voida laskea. On muutettava toimintatapoja.

Perusterveydenhuollon vastaanotoissa kehitetään toimintamallia, jossa hoito alkaa heti ja asiakas saa yhteyshenkilön. Tällä halutaan varmistaa asiakkaalle palveluiden sujuvuus ja jatkuvuus. Asiakkaan palvelutarpeisiin vastataan eri ammattilaisten yhteistyöllä: ensivaiheessa sairaan-/terveyshoitajien ja lääkäreiden – myöhemmin näiden ja muun muassa fysioterapeuttien, päihde- ja mielenterveys- sekä aikuissosiaalityöntekijöiden yhteistyöllä.

Omasote-palveluilla ja puhelinvastaanotolla hoidetaan asiakastarpeet, jotka hoituvat tätä kautta hyvin, ja mikäli asiointi onnistuu asiakkaalta, näillä välineillä.

Omasote-palveluilla mahdollistetaan muun muassa ajasta ja paikasta riippumaton asiointi. Yhteydenotto puhelinvastaanottoon onnistuu ilman älypuhelinta. Ensimmäisen yhteydenoton jälkeen asiakas soittaa jatkossa suoraan yhteyshenkilönsä numeroon. Läsnävastaanotto ei katoa; sillä hoidetaan edelleen asiakkaita asiakastarpeen niin vaatiessa. Paikan päälle mennään kuitenkin vain ajanvarauksella.

Kajaanissa näin on toimittu jo pitkään. Nyt toimintamalli laajenee muillekin terveysasemille – jo koronapandemia on ohjannut tähän. Eri palvelumuodoilla turvataan palvelujen saatavuus ja monipuoliset asiointimahdollisuudet.

Ehkäisevään ja ennakoivaan työhön panostetaan uudistamalla kansanterveyshoitajien työtapaa niin, että tunnistetaan kansansairauksia aiheuttavia riskitekijöitä ja kohdennetaan hoitajan työpanosta asiakkaan ohjaukseen ja neuvontaan.

Terveysasemien uudistamistyö on käynnistetty Sotkamossa, Kuhmossa, Suomussalmella ja Kajaanissa. Osa näistä on jo jonottomia terveysasemia, osassa jonottomuus häämöttää. Ristijärvi, Hyrynsalmi ja Paltamo otetaan muutokseen mukaan, kun edellisten toimintaa on saatu vakiinnutettua.

Uusien toimintatapojen omaksuminen ja entisistä poisoppiminen haastaa työntekijöitä ja vaatii sekä aikaa että asennetta. Virheitä ja ylilyöntejäkin sattuu. Esimerkiksi KS-mielipidekirjoituksessa mainittu paikalle tulleiden potilaiden ohjaaminen soittamaan odotusaulasta ei ole sovitun mukaista toimintaa.

Kyse on vaativista muutoksista, jotka Kainuun sote-kuntayhtymä on sitoutunut toteuttamaan. Muutoksen läpiviemiseksi tarvitaan ulkopuolista asiantuntija-apua, joka konseptoi toimintamalleja – Kainuun soten ollessa isäntänä – ja valmentaa henkilöstöä uudistettuihin toimintatapoihin.

Kainuun sote ei tee muutosta yksin – siihen tarvitaan kaikkia osapuolia. Siksi asiakaspalaute on tärkeää, jotta nähdään, mikä toimii, mikä ei ja puutteisiin pystytään reagoimaan. KS-mielipidekirjoitus muistuttaa meitä lisäämään ja kiinnittämään enemmän huomiota asiakasviestintään.

Kokemastaan huolimatta Matti Mulari toteaa olevansa hyvin tyytyväinen saamaansa palveluun Suomussalmen terveysasemalla. Tärkein asia on siten toteutunut.

Pirjo Kyyrönen

projektipäällikkö

Arja Horto

vastuualuepäällikkö

Olli-Pekka Koukkari

terveysjohtaja

Kainuun sote