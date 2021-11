Kainuun sote vastaa: Terveydenhuollon uudistuminen on välttämätöntä

Kainuun perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaa koskevassa mielipidekirjoituksessa esitetään perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaa koskevaa arvostelua (mm. Kainuun Sanomat ja Suomenmaa 9.11.2021). Kainuun sote ei voi jokaiseen kannanottoon vastata, eikä ottaa kantaa vaalityötään tekevien ehdokkaiden näkemyksiin, mutta yleistettyinä esitettyihin mielipiteisiin ja virheellisiin käsityksiin on kohtuullista esittää vastine.

Kainuun terveysasemilla on vastaanotolle pääsyä joutunut pahimmillaan odottamaan yli lakisääteisen kolmen kuukauden ajan. Tälläkin hetkellä tilanne on huono Paltamossa ja Kajaanissa. Henkilöstön saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat tuttuja myös muualla Suomessa.

Käytettävissä olevien eurojen ja henkilöstöresurssien väheneminen yhtä aikaa ikääntyvien määrän ja samalla palvelutarpeen kasvaessa, ei voida jatkaa ilman toimintamallien muutosta. Tästä hyvänä esimerkkinä on Sotkamossa ilman henkilöstön lisäämistä toteutettu vastaanottouudistus, jonka jälkeen hoitoon pääsee käytännössä ilman jonoja.

Vastaanotoilla palvellaan useilla eri tavoilla

Vastaanottojen uusi toimintamalli mahdollistaa töiden järjestämisen usean ammattilaisen kesken ja erityisesti pitkäaikaista hoitoa vaativien potilaiden hoitovastuun ottamisen aiempaa paremmin. Etävastaanotto- ja takaisinsoittopalveluiden tukemana resurssit voidaan kohdistaa erityisesti heihin, jotka sitä eniten tarvitsevat. Tutkimustiedon mukaan noin viidesosa kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaista muodostaa 80 prosenttia kustannuksista.

Takaisinsoittojärjestelmä on ollut käytössä Kainuussa pitkään; se ei ole tullut vastaanottojen uudistusten myötä, vaikkakin sillä on merkittävä osuus asiakastyössä. Mikäli asiakkaan tarve edellyttää toistuvaa kontaktia, asioi hän jatkossa suoraan oman yhteyshenkilön kanssa, eikä takaisinsoittoja tarvita.

Terveydenhuollon työ muuttuu, kuten monet muutkin ammatit. Perinteisessä toiminnassa on omat puutteensa ja varmasti myös vaihtoehtoisissa malleissa. Jatkossakin tarvitaan lähivastaanottoja ja kasvokkain kohtaamista, mutta suuri osa asioinnista voidaan hoitaa myös toisin.

Henkilöstöä tuetaan ja opiskeluharjoittelut jatkuvat myös jatkossa

Uudistuksissa henkilöstöä tuetaan toimintamallin vaiheittaisen etenemisen myötä. Esimerkiksi valmentava vieritukea ei ole vielä aloitettu Paltamon terveysasemalla. Isot muutokset eivät myöskään ole yksittäisten hankkeiden linjauksia. Kuntayhtymän hallitus seuraa myös tiiviisti uudistuksia ja on tietoinen nykytilasta sekä etenemisestä.

Henkilöstöä on siirtynyt Kainuun soten sisällä ja myös muiden työnantajien palvelukseen, kuten aiemminkin. Syitä on monia, eikä työelämän muutokset ole tässä täysin osattomana. Lääketieteessä ja hoitotyössä on aiemmin keskeiseksi työviihtyvyyttä heikentäväksi tekijäksi kuvattu erityisesti urakkamaista konsultaatiotyötä, jolloin potilaiden asioihin ei ollut mahdollisuutta syventyä. Uudistuvilla toimintamalleilla on mahdollisuus kohdentaa työskentelyä paremmin, joka mahdollistaa esimerkiksi elintapa- tai muihin tekijöihin vaikuttamisen aiempaa enemmän.

Kainuun talousalueen yksi suurimmista haasteista on osaavan työvoiman saatavuus. Erityisesti paikallisten ja lähialueiden korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa tehtävä harjoittelutoiminta on tärkeä mahdollisuus kiinnittää opiskelijoita työelämään.

Kainuun sote tukee ja kehittää harjoitteluyhteistyötä, mutta siihen mihin koti- tai ulkomaiset oppilaitokset ohjaavat opiskelijoita, ei voida yksipuolisesti vaikuttaa. Tähän toimintaan panostetaan työyksiköissä paljon käytännön tasolla ja Kainuun sote on mm. palkittu lääketieteen kandidaattien ohjaustyöstä Suomussalmen terveysasemalla. Jatkossakin sosiaali- ja terveydenhuollon yksikkömme ovat avoimina opiskeluharjoitteluihin.

On luonnollista, että uudistukset kohtaavat myös eriäviä näkemyksiä ja kriittisyydellä voidaan myös kehittää toimintaa. Näin aluevaalien kynnyksellä onkin toivottavaa saada päätöksentekijöille runsaasti realistisia malleja, joilla useat vakavat nykyiset ja tulevaisuuden haasteet voidaan ratkaista.

Pia Kemppainen, Jaana Sievänen ja Merja Haverinen sekä apulaisylilääkärit Pertti Pasanen, Tuula Sassi ja Lea Käsmä-Ronkainen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vastaanottotoiminnan tulosyksiköiden päälliköt